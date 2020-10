Sagan óriási szökésből nyert, a koronavírus rajzolja át az erőviszonyokat a Girón

Peter Sagan több mint 130 kilométeres szökésből nyerte a Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny 10. szakaszát kedden, Joao Almeida megőrizte az első helyét összetettben, míg Valter Attila a 32. helyen ért célba, írja az MTI.

A Lanciano és Tortoreto közötti etapnak 14 kerékpáros nem vágott neki: a csapatban felbukkanó fertőzések miatt visszalépett a teljes Mitchelton-Scott, valamint pozitív koronavírustesztje miatt az ausztrál sprinter, Michael Matthews (Sunweb) és az egyik legnagyobb favoritnak tartott holland Steven Kruijswijk a Jumbo-Visma komplett sorával. Mauro Vegni versenyigazgató a szakasz előtt azt nyilatkozta: noha vannak pozitív esetek és elvesztettek csapatokat, egyelőre nem látja veszélyesnek a helyzetet, ráadásul szerdán és a jövő hétfői pihenőnapon újabb tesztek következnek.

A keddi 177 kilométeres táv során a szokásos napi két gyorsasági részhajrá mellett négy kisebb kategorizált emelkedő várt a kerekesekre. A mezőny nagy tempóban indult neki az etapnak, a rajt után közel 55 kilométer telt el, amíg fél perc fölé nőtt a szökés előnye. Az elöl tekerő, a sprinterek pontversenyében harcban álló Peter Sagan miatt hátul a ciklámen trikós Arnaud Démare csapata, a Groupama-FDJ vezette az üldözést, ám a hétfősre olvadó élboly tartotta magát, hátul pedig a nagy iramban megtett hosszú kilométerek után a francia csapat belátta: nem érik utol a szökést.

A szökevények ezután gyorsan négy és fél perc fölötti előnyre tettek szert, hátul pedig a UAE vette át a vezetést, és faragott a különbségből. Az utolsó húsz kilométerhez érve a szökésből Sagan és a brit bajnok Ben Swift szakadt el, Domenico Pozzovivo felért a főmezőnyre, míg az addig kiválóan helyezkedő Valter 18 kilométerrel a cél előtt engedte el az esélyesek sorának végét.

