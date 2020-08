Bokszolókat megszégyenítő orrtörésekkel műtötték meg Heidi Lökét

A decemberi, Japánban rendezett világbajnokság középdöntőjében orrtörést szenvedett Heidi Löke, a norvég női kézilabda-válogatott beállósa, aki csak június elején döntött úgy, megműtteti sérülését. Orvosa azonban döbbenten tapasztalta, hogy nem egy, hanem hét törésről van szó.

A Daniasport.hu szerint a sebész azt mondta, hogy számos ökölvívót és kick-boxost operált már, de ilyet még nem látott.

Ole Gustav Gjekstad, a Vipers edzője szerint az operáció új lehetőségeket is megnyit veterán játékosa előtt, úgy véli, a fizikai teszteken sokkal jobban teljesít majd.

Eddig nem tudott az orrán át lélegezni, mert túl szűk volt. Most már képes rá és ettől nagyon boldog. Fizikálisan eddig is a legjobbak közé tartozott, de most azt hiszem, még inkább látni fogjuk a különbséget