909 nappal térdsérülése után tért vissza az NBA-be egy kosaras

Az Oklahoma City Thunder 98-84-re legyőzte a Boston Celtics együttesét az NBA előszezonjában, a találkozó azonban nem az eredmény miatt maradt emlékezetes.

Az oklahomai csapatba 909 könnyekkel teli nap után visszatért Andre Roberson.

A Thunder 28 éves kosárlabdázójának 2018 január 27-én repedt meg a térdkalácsa, azóta nem tudott játszani. Magyar idő szerint

– idézte az si.com a visszatérő Robersont.

Andre Roberson checks into NBA action for the first time since 2018! 🙌 pic.twitter.com/yakPsDuq9k

— NBA TV (@NBATV) July 24, 2020