„A doppingellenőrzés hiánya miatt nem lett volna fair megrendezni az olimpiát”

A kétszeres világbajnok kajakos, Birkás Balázs már az év elején jó formában magát, úgyhogy bizakodó volt az idei év nagy feladatai, a válogató és az olimpia előtt.

2020-at egy dél-afrikai edzőtáborral kezdte, majd Portugáliában folytatódott a felkészülés, ahonnan aztán a koronavírus-járvány miatt egyik napról a másikra haza kellett jönniük.

Később az olimpiát is elhalasztották, de ahogy azt Birkás a Hosszabbítás.hu-nak elárulta, őt ez egyáltalán nem lepte meg, sőt korrekt döntésnek tartja.

Oké, hogy mi rendesen tudunk készülni, de egy csomó helyen az emberek, a sportolók el sem tudják hagyni a lakásukat, hisz ahány ország, annyi szabályozás. És ők egyáltalán nem is tudnak edzeni. Ha nem lennék A keretes válogatott az olimpiára, akkor nekem is otthon kéne lennem, hisz ugye a vízitelep be van zárva, és így esélyem sem lenne arra, hogy készüljek. Mégis hogy fér össze az olimpiai eszmével, hogy csak egy szűk réteg tud rá felkészülni?!