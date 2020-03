Bacskai: A rosszakaróim is tudják, hogy ennél sokkal többet tudok

Egy Shakespeare-komédia, a Sok hűhó semmiért jutott eszünkbe a magyar boksz legutóbbi viharos ügyéről. Mi is írtunk róla, hogy Harcsa Zoltán utolsó nagy dobására készült, úgy érezte, a tokiói olimpián még megmutatja ország-világnak, mit is tud, aztán végül bejelentette, hogy kész, vége, visszavonul.

A váratlan fordulat amiatt következett be, mert Harcsának azt mondták, bokszolnia kellene zárt ajtók mögött Bacskai Balázzsal, hogy eldöntsék, ki induljon az olimpiai selejtezőn.

Harcsa szerint Balzsay Károly szövetségi kapitány szúrt ki vele, de Balzsay erre azt válaszolta, ha a bokszoló kellően tökös lett volna, felmegy a ringbe, és beleáll a bunyóba, míg Bacskai mosta a kezeit, és kiemelte, hogy neki is rossz a kialakult helyzet, mert ő is pofára esett.

Bacskai a Harcsa-ügyről: Megértem Zolit, de én is pofára estem 2010 Európa-bajnok ökölvívója egy 28 perces videóban magyarázta el, miért van neki igaza a legújabb bokszügyben. Szemléztük a lényeget.

Egy szó, mint száz, Bacskai utazhatott Londonba, ahol egy meccs jutott neki, mert a litván nevű, de norvég színekben versenyző Gedminas Mindaugas elverte.

Én ezt a versenyt egy nagy lehetőségként fogtam föl, és nagy dolog volt számomra. Ennek ellenére, amikor fönt bunyóztam ezzel a sráccal, azt éreztem, hogy magam sem tudom, miért megy ennyire rosszul a bunyó. Úgy éreztem, mint amikor az ember készül egy vizsgaidőszakra, a tételek nagyobbik részét tudja is kívülről-belülről, és még ráadásul húz is egy könnyebb tételt, de egyszerűen, valamiért nem úgy teljesít – miközben tudja az anyagot. Még a rosszakaróim is tudják, hogy ennél sokkal többet tudok, úgyhogy ez a kérdés foglalkoztat a leginkább, hogy miért ez lett a vége

– nyilatkozta Bacskai a DIGI Sport híradójának, a Sport24-nek.

Az amatőrként Eb-t nyerő bunyós azt mondja, nem lehet arra fogni a kiesését, hogy a koronavírus-járvány a teljes sportéletre hatással volt. A londoni selejtezőt például pár órával a kiesése után le is fújták.

Eddig tartott a bokszolók értelmetlen hősködése Miközben a koronavírus miatt alig tartottak sporteseményeket, Londonban olimpiai selejtezőn rendeztek. Hétfő estig.

„Váratlan helyzetek mindig is adódtak az életben, ennyi! Ha most azt mondják, hogy bokszolni kell, és holnaptól nincs más, akkor haza kell jönni. Ha meg azt mondják, holnapután kell bokszolni, akkor holnapután kell bokszolni. Hiszen nekünk versenyzőknek nem mindig adottak a legideálisabb körülmények a sportolásra, és ez más sportágra is igaz. Egyik napról a másikra mondták, hogy holnap megyünk haza, szóval ez nem volt ott a fejünkben, hogy gyorsan bokszoljunk már le, mert lehet, hogy véget ér a mérkőzés, vagy beszüntetik” – magyarázta Bacskai, aki a hazatérése óta betartja az ajánlásokat, és az otthonában tartózkodik.

Kiemelt kép: Illyés Tibor / MTI