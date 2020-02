Megint bekavart a koronavírus a kézisek olimpiai selejtezőjébe

Még első szezonját sem fejezte be a szegedi szélső, már hosszabbított is

A koronavírus ismét bekavart a női kézilabda olimpiai selejtezőn: Kína után Hongkong sem vállalja a részvételt, ami azt jelenti, hogy a 3. csoportban Románia, Montenegró és Norvégia egyelőre arra vár, ki lesz a negyedik csapat.

A két visszalépés után Thaiföldnek ajánlotta fel a lehetőséget a nemzetközi szövetség, de hivatalos válasz még nem érkezett arról, hogy vállalja-e a beugrást.

Mivel az ázsiaiak még nem reagálták, elindult a nagy találgatás, mi lehet a forgatókönyv, ha Thaiföld is nemet mond.

A dán TV2 a Politikenre hivatkozva azt írja, akár a dánok is bekerülhetnek a csoportba azzal, hogy a 2018-as Eb-n a nyolcadik helyen zártak. De az is elképzelhető, hogy a tavalyi vébé nyolcadikja, a német csapat kapja meg az esélyt, hogy kiharcolhassa az olimpiai részvételt, vagy a nemzetközi szövetség határozhat úgy is, hogy szabadkártyát ad az általa kiválasztott válogatottnak.

A dánok a vébén kilencedikek lettek, de most úgy érzik, van egy halovány esélyük, hogy bekerülhetnek a selejtezős csoportba, ahol minden bizonnyal sem a románok, sem a montenegróiak, sem a norvégok nem örülnének annak, hogy kaptak egy nagyon erős riválist.

Ha a dánok tényleg selejtezhetnek, akkor a helyi szövetségnek sürgősen el kell döntenie, ki legyen a szövetségi kapitány, mivel Klavs Bruun Jörgensentől elköszöntek a decemberi vébé után.

