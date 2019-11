Elsírod magad, ha megnézed, ahogy a fogyatékkal élő srác megnyeri a meccsét

A cerebrális parézis nevű betegségnek a mozgásfogyatékosság a fő tünete, a központi idegrendszer károsodása általában még a magzati időszakban következik be.

Egy ifjú amerikai birkózó, Lucas Lacina is cerebrális parézisben szenved, de ez sem akadályozta meg abban, hogy kiálljon a mérkőzésére, és legyőzze ellenfelét.

What a moment ❤️

Lucas Lacina, a high school wrestler with cerebral palsy, pinned his opponent for the win!

(via JillWinger-Lacina/Facebook) pic.twitter.com/YgwKlVXTef

— ESPN (@espn) November 29, 2019