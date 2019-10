Sikerült egy elég komoly rangadót betenni az észak-amerikai kosárlabda-liga első játéknapjára, magyar idő szerint szerda hajnalban ugyanis a két Los Angeles-i csapat, a Clippers és a Lakers meccselt egymással.

A Clippers a nyáron többek közt megszerezte a Torontót bajnoki címig vezető Kawhi Leonardöt , illetve Paul George -ot (ő még nem játszott);

, illetve -ot (ő még nem játszott); míg a Lakers a csalódást keltő szezonja mellé elég komoly játszótársakat igazolt LeBron James mellé, mint például Anthony Davis és Dwight Howard.

A két bajnoki címre is esélyes csapat meccsén a Lakers kezdett jobban, 11 ponttal is vezetett az első negyedben, a második játékrészre azonban visszajött a Clippers és fordított is. A harmadik etap elején úgy tűnt, Leonardék ellépnek riválisuktól, de Danny Green tripláival újra szoros lett a mérkőzés. 90-92 után kilenc pontot szerzett zsinórban a Clippers, amely végül magabiztos, 112-102-es győzelmet aratott.

Kawhi Leonard újra megvillantotta klasszisát, 30 pontja, 6 lepattanója és 5 asszisztja volt. A túloldalon LeBron James is sokoldalúan játszott (18 pont, 9 lepattanó, 8 assziszt).

A címvédő Toronto Raptors átvette a bajnoki gyűrűket, majd egy igazlmas mérkőzésen, hosszabbításban győzte le a New Orleans Pelicanst.

Kínban ugyanakkor egyik mérkőzést sem adták. Írtunk róla, hogy a Houston Rockets GM-je, Daryl Morey indította el a lavinát, amikor Hongkong mellett állt ki egy tweetjében, ami után összeveszett egymással az ázsiai ország és az NBA.

Kína ezt kegyetlenül megbosszulja. Már csak az a kérdés, hogy mikor A hongkongi tüntetések egyre erőszakosabbá válnak, és már a kínai hadsereg katonái is a helyszínen vannak. Peking aligha lesz engedékeny.

Eredmények – NBA Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 112-102 Toronto Raptors-New Orleans Pelicans 130-122 – hosszabbítás után

