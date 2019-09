Habib Nurmagomedov visszatért és fojtással nyert

Habib Nurmagomedov megvívta első mérkőzését eltiltása óta és a harmadik menetben, fojtással legyőzte Dustin Poiriert. A dagesztáni ketrecharcos mérlege így 28-0, ami egészen elképesztő.

A könnyűsúly bajnoka (Nurmagomedov) és interim bajnoka (Poirier) találkozott egymással Abu Dhabiban, a UFC 242-őn, Nurmagomedov 2018 októbere óta nem lépett ketrecbe, akkor tiltották el a Conor McGregor elleni győzelme utáni balhé miatt. A kihagyás nem nagyon látszott rajta, talpon ugyan okozott neki kellemetlenségeket amerikai ellenfele, de az orosz minden egyes menetben le tudta vinni riválisát: bemutatott egy ütést, majd utána úgy támadott testre, ahogy talán csak ő tud.

Poirier az első két menetben még úgy, ahogy tudta kezelni azt, hogy a ketrec tövében kellett küzdenie a meccsben és az életben maradásért, de a harmadik felvonásban olyan helyzetbe került, ami után már csak lekopogni tudta a mérkőzést.

Aaand Still…. 🏆 2️⃣8️⃣-0️⃣

Khabib successfully defends his title in Abu Dhabi 🇦🇪#UFC242 results: Khabib Nurmagomedov def. Dustin Poirier via submission (rear-naked choke) – Round 3, 2:06.

Khabib is now on a 12-Fight win streak inside the UFC octagon.pic.twitter.com/JepUV39G9B

— ON: MMA (@OnMMA) September 7, 2019