Tíz évvel ezelőtt, a római vizes világbajnokságon nyerte első vb-aranyát Hosszú Katinka, 400 vegyesen győzött az olasz fővárosban. Ennek kapcsán készített vele interjút a Nemzeti Sport, amiben az akkori emlékek felidézése mellett a sportolónő átalakulásáról is szó esett.

Hosszú elmondta, tíz évvel ezelőtt is ugyanolyan vagány volt, mint most, de akkor hiányzott belőle a fegyelmezettség és a tudatosság. Úgy érzi, hogy gyerek volt még, hiába volt akkor 19-20 éves. Az azóta eltelt tíz évben érték kisebb és nagyobb pofonok is:

A legrosszabb és legnehezebb, ha olyan pofont kapsz, amelyről nem tudod, mit is kellene belőle tanulnod. Ha olyan pofon ér, amelynek kapcsán tudod, mit rontottál el, az nagyon jó: fáj és emlékeztet arra, hogy mit csinálj újra vagy mit csinálj másként. Ha viszont azt érzed, te mindent jól csináltál, és mégis kapsz egy maflást, na, abból nehéz felállni… És azért nem könnyű az ilyenen túllépni, mert folyamatosan kattog az agyad, leginkább azon, hogy ez most miért is történt?

Kedvenc világbajnoki aranyérmének a kazanyi 200 vegyest nevezte meg. A tíz év két csúcspontja pedig ez a kazanyi első hely, valamint a riói olimpián 400 vegyesen nyert arany – a világcsúcsok miatt.

Onnantól [hogy megvan a világcsúcs] nincs kérdés. Nem az van, hogy megnyertél valamit, hanem hogy te vagy a legjobb. Pont.

A tokiói olimpia kapcsán elmondta, ő minden egyes játékoknak máshogy vágott eddig neki, és most, az elmúlt egy évben is nagy átalakuláson ment keresztül a magánéleti és szakmai válsága miatt – mint ismert, elvált az edzőjétől-férjétől, Shane Tusuptól.

Kívülről tök egyszerűnek és könnyűnek tűnik az elmúlt egy évem is, hiszen volt egy üresjárat, magánéleti és szakmai válság, edzőváltás, most meg itt vagyok, és megint nyerek. Ennyi. És közben minden más. Másként megyek oda egy versenyszám rajtjához, más a technikám, másként kerülök a zónába, másra gondolok úszás közben. Igen, azon a szinten vagyok vagy még magasabban, mint voltam korábban, csakhogy teljesen más utat jártam be, mint azt megelőzően. És kétségkívül gyorsabban, mint amire én magam is számítottam.

Megkérdezték végül, hogy volt-e valami, amit megbánt az elmúlt tíz évben, amire azt felelte: hosszan sorolhatná, mert rengeteg ilyen van.

Annyi hülyeséget csináltam! A mostani fejemmel sok mindent másként csinálnék, és nyilván akkor a pályafutásom is másként alakult volna. Viszont az már a múlt, nem is lehet rajta változtatni, de nem is kell. Ezek a hülyeségek, rossz döntések, hibás lépések mind kellettek ahhoz, hogy most az legyek, aki.

Hosszú Katinka és a magyar úszóválogatott is a 2019-es, kvangdzsui vébére készül, amelyen július 21-től rendezik majd az úszóversenyeket. Hosszú jelen állás szerint öt egyéni számban indul majd.

Nyitókép: Lintao Zhang/Getty Images