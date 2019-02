Csoda történt az NBA-ben

Megszakadt a 18 vereségből álló sorozata a New York Knicks csapatának, miután 106-91-re győzött az Atlanta Hawks vendégeként az NBA legutóbbi játéknapján.

A New York-i csapat az utóbbi 27 találkozójából 26-szor kikapott. A Knicksben Dennis Smith Jr. 19 pontot és 7 asszisztot tett a közösbe, az ő produkciója is kellet, hogy megszakadjon a nagyon ronda vesztőszéria.

Sorozatban ötödik sikerét aratta az Orlando Magic, ezúttal 127-89-re nyert a vendég Charlotte Hornets ellen, míg a New Orleans Pelicans meglepetésre jobbnak bizonyult a nyugaton harmadik helyen álló Oklahoma City Thunder együttesénél.

A Pelicans legjobbja Julius Randle volt, aki 33 pontja mellé leszedett 11 lepattanót és kiosztott 6 gólpasszt.

A nap legkomolyabb teljesítményét Russell Westbrook mutatta be a vesztes Oklahoma Cityben, 44 pontja, 14 lepattanója és 11 gólpassza azt jelenti, hogy sorozatban tizenegyedszer hozott össze tripla-duplát.