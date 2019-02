Michael Jordant az NBA-rekordokról kérdezték, olyan választ adott, amivel helyre tette az egész ligát

Azt már megszokhattuk, hogy mivel Amerikában elég erősen ráfeküdtek a statisztikákra, így minden napra jut valami rekorddöntés, de ami az NBA mostani szezonjában megy, az tényleg minden képzeletet felülmúl. James Harden, a Houston Rockets kosarasa például már sorozatban 30 meccsen ért el legalább 30 pontot, amire korábban csak Wilt Chamberlain volt képes, míg Russell Westbrook, az Oklahoma City irányítója túl is szárnyalta Chamberlaint azzal, hogy egymást követő tíz találkozón ért el tripla-duplát.

Ki mást, mint Michael Jordant kérdezték meg a két parádés teljesítményről, a legenda pedig azt mondta, mindkét játékosra nagyon büszke, mert Harden és Westbrook nem csak, hogy nyomot hagynak az NBA-ben, de magát a ligát és a kosárlabdát is népszerűsítik azzal, hogy velük vannak tele a hírek. Aztán elhangzott a szájából az a mondat, amivel azért felállította a fontossági sorrendet:

Jordan ezzel arra utalt, hogy neki hat bajnoki címe van, mindet a Chicago Bullsszal nyerte, egyetlen nagydöntőt sem veszített játékosként. Nem ő egyébként a legtöbbszörös bajnok, hanem Bill Russell, neki 11 bajnoki gyűrűje van a Boston Celticsszel.

Jordan viszont ezzel a kijelentéssel egyfelől bizonyította, hogy trash talkban is félelmetesen jó, másfelől felélesztett egy régi vitát, jelesül, hogy szinte mindegy, hogy kinek, milyen statisztikai mutatói vannak, a végén úgyis az alapján fogják megítélni a pályafutását, hogy hány bajnoki címet nyert. Hardennek és Westbrooknak egyelőre még egy sincs.

Michael Jordan’s response to what is tougher to achieve – James Harden’s streak of 30 straight 30-point games OR Russell Westbrook’s 10 straight triple doubles… Classic Jordan. pic.twitter.com/upR8Xj1g07

— Steve Reed (@SteveReedAP) 2019. február 12.