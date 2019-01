Roger Federer: Cicipasz megérkezett

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Sztefanosz Cicipasz négy szettben kiejtette a címvédő Roger Federert az Australian Openen. A 20 éves, a tornán a 14. helyen kiemelt görög játékos karrierje legnagyobb sikerét érte el, a negyeddöntőben a bombaformában lévő Roberto Bautista Agut ellen játszik, ahol minden esélye megvan a továbbjutásra.

Cicipasz kiejtette Federert Gyerekként a YouTube-videókon csodálta a svájci zsenit, most elverte,

A 20-szoros Grand Slam-győztes Federer egyetlen egyszer sem tudta elvenni ellenfele adogatását, pedig összesen 12 bréklabdája volt. Bosszúsnak is tűnt egy picit a meccs után.

Egyértelmű, hogy nem erre készültem. A Hopan Kupán sem tudtam őt brékelni, szóval valami nem stimmel. Nagyon jól védekezik, ez pedig eléggé frusztráló

– mondta a 37 éves svájci teniszező.

Federer természetesen hosszan beszélt a fiatal játékosról, dicsérte is, de John McEnroe-val ellentétben ő nem gondolja, hogy most akkor itt is az őrségváltás a sportágban.