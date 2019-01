Saját magát köti be a Nike új kosaras okoscipője

Új cipőt dobott piacra a Nike, amely az Adapt BB nevet kapta. A BB az elnevezésben a kosárlabdára utal, mint a honlapjukon írták, mindenképpen ebben a sportágban szerették volna először bevezetni, ugyanis kosarazás közben a lábméret folyamatosan változik, márpedig ennek a lépőnek az a sajátossága, hogy pont annyira szorítja meg magát, amennyire kell, így nem kell folyton újrakötni.

Self-lacing kicks exist. Tinker Hatfield reveals the self-lacing Nike Adapt BB and discusses life as a futurist pic.twitter.com/Z2p5gE6jL2 — Sports Illustrated (@SInow) 2019. január 15.

A működéséről azt írták, hogy egy mobilra telepített applikációval, bluetooth segítségével lehet több különböző dolgot is beállítani, például, hogy mennyire legyen szoros a cipő, vagy bizonyos meccsszituációkban hogyan reagáljon. Be lehet programozni mondjuk azt, hogy időkéréseknél meglazuljon, amíg pihen a játékos, majd újra kellően szoros legyen, amikor visszatér a pályára. Két gomb is van a talprésznél, amivel szorítani és lazítani lehet rajta játék közben.

Jayson Tatum és De’Aaron Fox is közreműködött a fejlesztésben, a két NBA-játékos fogja élesben is bemutatni a cipőt.

Nem ez az első alkalom, hogy a Nike önbefűzős cipőt gyárt, 2016-ban a Vissza a jövőbe filmek ihlette Back to the Future: Part II, rá egy évre pedig a HyperAdapt 1.0 került a piacra. Az Adapt BB 350 dollárba, azaz közel 100 ezer forintba kerül majd.

Címlapkép: nike.com