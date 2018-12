Közel teljes a mezőny az NFL rájátszásában

Négy csapat, a New England Patriots, a Dallas Cowboys, a Houston Texan és a Seattle Seahawks biztosította részvételét a profi amerikaifutball-liga (NFL) rájátszásában az alapszakasz vasárnapi játéknapját követően.

A Patriots otthon győzte le a Buffalo Billst 24-12-re, amivel sorozatban tizedszer végzett az AFC Keleti csoportjának élén. A Cowboys a Tampa Bay Buccaneers, míg a Seahawks a Kansas City Chiefst verte házigazdaként hétpontos különbséggel.

A Texans kikapott ugyan 32-30-ra a Philadelphia Eagles vendégeként, de végül így is továbbjutott, miután a Pittsburgh Steelers vereséget szenvedett a ligaelső New Orleans Saints otthonában.

Már csak két hely kiadó a január 5-én rajtoló rájátszásban.

Eredmények:

Carolina Panthers-Atlanta Falcons 10-24

Cleveland Browns-Cincinnati Bengals 26-18

Dallas Cowboys-Tampa Bay Buccaneers 27-20

Detroit Lions-Minnesota Vikings 9-27

Indianapolis Colts-New York Giants 28-27

Miami Dolphins-Jacksonville Jaguars 7-17

New England Patriots-Buffalo Bills 24-12

New York Jets-Green Bay Packers 38-44 – hosszabbítás után

Philadelphia Eagles-Houston Texans 32-30

Arizona Cardinals-Los Angeles Rams 9-31

San Francisco 49ers-Chicago Bears 9-14

New Orleans Saints-Pittsburgh Steelers 31-28

Seattle Seahawks-Kansas City Chiefs 38-31

Tennessee Titans-Washington Redskins 25-16

Los Angeles Chargers-Baltimore Ravens 10-22