Fájdalmak, amik időnként mindenkit kínoznak

A szenvedést szeretnénk ebben az életben leginkább elkerülni, de időről-időre mindnyájunknak ki kell állnia kisebb nagyobb fizikai fájdalmakat. Ezek közül a leggyakoribb, szinte valamennyi ember számára ismerős fájdalmak azok, amelyek a hát- és derék területét, a fejet és a fogakat érintik. Nézzük, mi okozza általában ezeket a kínokat!

A hát, a nyak- és a deréktájék fájdalmai

A hátfájást egy bizonyos kor felett már szinte természetesnek veszik az emberek, annyira gyakran jelentkezik. Szinte nincs senki, akinél ne fordult volna elő negyven felett, hogy látszólag ok nélkül „beáll” a dereka, fájdalmasan nyilall a nyaka vagy a hátának valamelyik pontja „szaggat”, ha megmozdul, sőt néha még akkor is, ha nyugalomban van. Az orvosok is a leggyakoribb idült fájdalmakként tartják számon azokat, amelyek ezeken a testtájakon jelentkeznek, de számukra ez nem meglepő, hiszen jól tudják, hogy nem pusztán a hát problémái jelentkeznek itt, hanem sok esetben az úgynevezett zsigeri érzetek is erre a területre sugároznak ki. A zsigeri fájdalmakra jellemző, hogy nem ott jelentkeznek, ahol a gond van, hanem a test távolabb eső tájain– például közismert, hogy szívpanaszoknál nem a szívnél, hanem rendszerint a bal kar belső oldalán érzünk zsibbadást, és a menstruáció sem mindig medence tájéki fájdalmakkal, hanem hát- és derékfájással kínoz sok nőt.

Egyszóval a hát-, nyak- és derékfájás oka nagyon sokféle lehet, éppen ezért nem szabad félvállról venni az ilyen jelzést, és körültekintően kell elvégezni a vizsgálatokat, hiszen egy „egyszerű” hátfájás mögött meghúzódhat akár a szív, a tüdő, a máj vagy más fontos szerv működésének zavara is.

Ha a vizsgálatok során kizárták, hogy a belső szervek, zsigerek problémájáról van szó, akkor legvalószínűbb, hogy az izom- és csontrendszer panaszaiban kell keresni a fájdalom okát. Leggyakrabban a gerinccsigolyák gyulladása és a gerincoszlop deformálódása okozza ennek a területnek a kínjait, de a lumbágótól a csontritkulásig még legalább 25 betegség tüneteként léphet fel különféle típusú fájdalom a nyakon, a háton és a derék tájékán.

Fejfájás

A fejfájást külön kategóriába sorolják az orvosok, nem csak azért, mert maga a fájdalomérzet speciális és mással össze nem hasonlítható, hanem mert olyan sok oka lehet. Talán nincs is ember, akit ne sújtott volna még valamilyen formában átmenetileg ilyen baj – akár egy kialvatlan éjszakát követően, akár az időjárás változása vagy a túlzásba vitt idegeskedés miatt –, és sajnos nagyon sokan vannak azok is (a magyar lakosság ötöde), akinek rendszeresen visszatérő vagy állandó fejfájásos panaszai vannak. Akárcsak a hát esetében, a fej fájdalmainak is igen sok oka lehet, és maga a fájdalom is számtalan formában jelentkezhet – például szorít, feszít, tompán nyom, lüktet, hasogat vagy villámlásszerűen „belevág”. Komolyan kell ezeket venni, és a hirtelen, előzmény nélkül fellépő fájdalmakat valamint a rendszeresen visszatérőket a lehető leghamarabb ki kell vizsgáltatni.

A fej fájdalmának „gyökere” sokszor a koponyán kívül van, és keringési, emésztési, érrendszeri panaszokra, vagy éppen a szem betegségére utal. Ritkábban „belül” van a baj forrása: ilyenkor stroke, daganat vagy más elváltozás okozza általában a fejfájást. Néha pedig semmi okot nem találnak az orvosok – klasszikus példa erre a migrén, ami akár már gyermekkorban is kialakulhat, és rosszabb esetben egész életünkben végigkísérheti a pácienst. Sokszor lelki okokra vezetik vissza az ilyen típusú – rendkívüli kínokkal járó – fájdalmat, és egy jó lelki gondozó segítségével számos betegnél megszüntethető a migrén.

Fogfájás

A legnehezebben elviselhető érzések közé tartozik, amikor a fogunk fáj, és akinek ilyenben már volt része, soha nem felejti el. A fogban jelentkező igen heves fájdalmak oka a fog felépítésében keresendő. Egy egészséges fog belsejében az ideg védett, hiszen felül a koronát borító zománc, gyökerét pedig a fogíny takarja. A sérült fogzománc azonban lassan utat enged a fog belsejébe a károsító hatásoknak, és az íny betegségei is hozzáférhetővé teszik az ideget, ami így az őt akadálytalanul érő, erős ingerekre igen intenzív fájdalommal reagál. A fogfájás leggyakoribb oka a kezeletlen és kiterjedt fogszuvasodás, a fogínyben, a foggyökér táján keletkező gyulladás, a fogágy-betegség és az állcsont elváltozásai (például ciszta) vagy olyan balesetek, amikor a fog megreped, esetleg egy része letörik. Néha fogfájásnak tűnik az állkapocs-ízület kisugárzó fájdalma is.

Szerencsére nem csak elég jól behatárolhatók a fog fájdalmának oka, hanem többségében meg is előzhetők helyes fogápolással. Ha azonban mégis fellép a fájdalom, feltétlen érdemes orvoshoz fordulni vele – bár ezt a fájdalom szinte elviselhetetlen mértéke miatt a legtöbben noszogatás nélkül maguk is megteszik. A hirtelen jelentkező akut fogfájdalmakon rendszerint hamar lehet segíteni, de ha nem kap megfelelő kezelést, a fájdalmat többnyire csak a fog elvesztése, foghúzás szüntetheti meg.