Ennyiféleképpen fájhat a tested

Sokféle fájdalomtípus létezik, és ha sikerül beazonosítani, hogy éppen melyik fajta súlyt minket, akkor egy lépéssel közelebb kerülünk ahhoz, hogy enyhítsük.

Ha fáj valami, az nem feltétlenül csak rosszat jelent, hiszen azt is mutatja, hogy a szervezetünk védekező mechanizmusai jól működnek. A fájdalomérzet ugyanis fontos jelzés arra nézve, hogy valami probléma van, és ártalmas dolog történik velünk: ha például forró főzőlaphoz ér a kezünk, rögtön elrántjuk, és ez a reflex megment attól, hogy súlyosabb károsodás érje a bőrünket. Ugyanakkor rögtön megtanít arra is, hogy milyen helyzetek azok, amikbe nem tanácsos „belemenni” a jövőben. A fájdalom tehát kitűnő emlékeztető, és életmentő dolog is. Másrészt ha fáj valamink – például ha megrándul a lábunk –, igyekszünk a legkevésbé terhelni, és ezzel hagyunk időt a sérült testrésznek a regenerálódásra.

A fájdalom jó is, rossz is

A fájdalom nem pusztán arról közöl információt, hogy valami probléma van, hanem arról is, hogy milyen típusú bajjal nézünk szembe. Az orvosi szaknyelv háromféle fájdalmat különböztet meg: europátiást, a nociceptívet és a pszichogént. Az első a gerincvelő, az agy és az idegek károsodása vagy kóros folyamatok eredményeként jön létre, és lehet állandóan égő, bizsergető, vagy áramütésszerű. Ha ilyen fájdalmunk van, akkor előfordul, hogy túlérzékennyé válunk a hideggel vagy az érintéssel szemben.

Nociceptív fájdalmakat akkor érezhetünk, ha valamilyen szövet sérült a szervezetünkben. Ilyet a legtöbben tapasztaltunk már, amikor megvágtuk a kezünket, lehorzsoltuk egy esés miatt a térdeinket, vagy eltört egy csontunk.

A harmadik csoportba a lelki eredetű pszichogén fájdalmak tartoznak, és jellemző rájuk, hogy úgy lépnek fel, hogy nincsenek igazi fizikai okaik – vagyis nincs sérülésünk, betegségünk, hanem egyszerűen a lelki problémáink alakulnak át testi fájdalomérzetté. Megesik az is, hogy testi oka is van a fájdalomnak – például egy eleve meglévő gyomorfekély kezd még intenzívebben fájni pszichés okokból –, ezért az ilyen fájdalmakat is mindig ki kell vizsgálni, és összetett módszerekkel kell kezelni, lelki és testi oldalról is megközelítve a problémát.

Hasogat, éget, lüktet?

Amit mi érzünk, azt azonban ritkán szoktuk a fenti három fájdalomtípus valamelyikébe sorolni, hiszen a legtöbben nem vagyunk ezen a téren szakértők. Azt viszont már jól körül tudjuk írni, hogy milyen jellegű a fájdalmunk: például lüktet, ég, kisugárzik, hasogat, görcsöl. Ezek a hétköznapi észrevételek is jó támpontot nyújthatnak arra nézve, hogy milyen baj van a szervezetünkkel:

Égető érzés – legtöbbször valamilyen szöveti károsodást jelez, amit például hő hatására vagy fizikai sérülés – vágás, törés, szakadás, horzsolás – miatt lép fel. De intő jele lehet egy nem látható betegségnek is: cukorbetegségnél ugyanis jellegzetes az égő lábak érzése.

Sajgás – izomgörcsökre jellemző, de egy bokarándulás is sajgással jár.

Lüktetés – lüktető fájdalom akkor jelentkezik, ha zárt térben, általában a fogban gyulladás lép fel.

