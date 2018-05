BL-döntő: győri rövidzárlat az első félidő derekán, brutális harminc perc jön

A győri Nora Mörk ismét ott van a nevezettek között.

The time has come…

the great finale is here…

and also the team squads!

Remember: 18:00 CET on https://t.co/IxekV9snwB 🤩@audietokc_gyor vs @VardarZRK #budapest2018 #ehfcl #ehffinal4 pic.twitter.com/vMcJmujB3L

— EHF Champions League (@ehfcl) 2018. május 13.