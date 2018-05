Csak a szív nem elég ahhoz, hogy a Győr megnyerje a Bajnokok Ligáját

A jobbszélső Bódi Bernadett szerint a Győri Audi ETO KC játékának javulnia kell a közelmúltban mutatott teljesítményhez képest, ha meg akarja nyerni a női kézilabda Bajnokok Ligáját, amelynek négyes döntőjét szombaton és vasárnap rendezik a Papp László Budapest Sportarénában.

Játékban is javulnunk kell, nem elég a szívünk, az akaratunk, a harcosságunk. Az a többi csapatnál is meglesz, bár úgy gondolom, ebben is mi vagyunk a legjobbak, mi tudunk a legjobban küzdeni egymásért