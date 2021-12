Ki és mit tesz a karácsonyfa alá? (x)

Ki hozza idén a karácsonyi ajándékokat? A Mikulás, az angyalok vagy a Jézuska? Kultúrkörönként, vallásonként és családonként más lesz, aki a karácsonyfa alá helyezi a szépen becsomagolt meglepetéseket idén is.

Az angolszász országokban már december elején állnak a csodásan feldíszített fenyők a nappalikban, és karácsony első éjszakáján a Mikulás hozza a zoknikba az ajándékokat, amelyeket 25-én reggel nyitnak ki a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Ezért nem találkozunk a nyugati ünnepi filmekben a Jézuskával. Itthon viszont már szenteste jön a Jézuska – újabban néhol az angyalok hozzák a fát és az ajándékokat is –, és a lázas bontogatás is az esti órákban történik meg. Másnap általában a rokonokkal, barátokkal töltjük a meghitt vagy zajosan vidám pillanatokat. Bármelyik hagyomány is a miénk, az ajándékozás mindegyiknek része és általában a felnőttek gondoskodnak arról, mit kapjanak a kicsik és a nagyok.

Fejlesztő, szerepjátékot támogató, kreativitást segítő, a gyermeki idegrendszerre jótékonyan ható vagy egyszerűen a szabad játék örömét megadó ajándék a legjobb választás? Mivel az utóbbi bármely játékot választva teljesül, a legjobb, ha aszerint döntünk, mire vágyik a gyermek.

Ez az 55 részes játék parkoló az egész család öröme lehet, ha a szülők hagyják magukat belemerülni a közös parkolóépítésbe és autóversenyzésbe. Már a játék megépítése is izgalmas, és fejleszti a koncentrációt és a finommotoros képességeket. Az elkészült parkolót a hozzá tartozó élénk matricákkal lehet még menőbbé tenni, de a legjobb móka az autóversenyzés és a közlekedési szituációk eljátszása lesz, ami közben meg is lehet tankolni a kisautókat a töltőállomáson, félreállhatnak, hogy elengedjék egymást, vagy mozgathatjuk őket a szintek között a lifttel. A játékba be lehet vonni a szetthez tartozó helikoptert is – például mint helyszíni tudósítót vagy mentőt –, aminek saját leszállópályája van a többszintes játék parkoló tetején.

A rózsaszín-lila, hordozható játék szépségszett valószínű, hogy inkább a lányok kedvencévé tud válni, még akkor is, ha esetleg egy mesterfodrásznak készülő fiút is lázba lehet hozni egy ilyen praktikus és jól felszerelt dobozkával. A szépségdoboz kis kosarai, tartói, a felragasztható, piperéket ábrázoló matricái, a kis tükör, a sminkpaletta és a hajszárító is egy igazi kis hordozható szépségszalont varázsolnak a gyerekszobába, ahol el lehet játszani, hogy egy egyszerűbb szépségnapon veszünk részt vagy éppen egy fennkölt estélyre készülődünk csillámporba burkolózva.

Ha a gyermek, akit megajándékoznánk, a sokadik rajzkészletet szeretné, vagy ha nem szeret rajzolni, de valahogy szeretnénk meghozni a kedvét az alkotáshoz, vagy ha valami különleges, egyedi ajándékot keresünk, akkor érdemes megismerkedni ezzel a világító varázstáblával, amelyre amellett, hogy rajzolni lehet, a remekművek neonfényben világítanak is. A táblához különböző mintájú (dinó, óceán, unikornis, világűr) 6 darabos sablonkészletet lehet választani, 4 darab filc és törlőkendő jár. A kézügyesség a sablonokkal történő rajzolás közben is fejlődik, sablon nélkül pedig a képzelőerejüket és a kreativitásukat is felébreszthetik a gyerekek. Egy gomb megnyomása után ragyogó fényben lehet megcsodálni a kész műalkotásokat, amelyeket egy kitámasztóval ki is lehet tenni a nappaliban, hogy gyönyörködhessen benne az egész család.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a hintaló minden gyermek és egykor volt, mára felnőtté vált kisgyermek örök vágyálma. Mi is lehetne romantikusabb, mesésebb és idillibb, mint egy hintalovon hintázni előre és hátra? Ez a varázslatos hintaló a füleinek megnyomásával még nyerítő és vágtató hangokat is tud adni, hogy még életszerűbb legyen rajta a nagy galoppozás. Puha plüss borítása, kényelmes nyerge, lábtartója és rövid szárral szerelt kantárja is van. De a legjobb az a boldog életérzés, amit a rajta töltött idő ad. A hintázás ugyanis amellett, hogy jó móka, nagyon hatékony eszköze is bizonyos neurológiai és agyi folyamatok kiegyensúlyozásának. Még egy felnőttet is megnyugtat a hinta monoton ismétlődő mozgása – képzeljük csak el, milyen békés élmény, ha a saját gyerekünket vagy unokánkat, apró rokonunkat csodálhatjuk a hintalovon.

Bármilyen ajándékot választunk is csemeténknek, a szabad játék lényege, hogy mindenféle céltól függetlenül, egyszerűen csak játsszunk. A gyermekek önkifejezése a szabad játékban és az által tud a legsokoldalúbban érvényesülni. További játékos ajándékötletekért érdemes felkeresni az Alinda.hu gyerekjáték oldalát.