5 tipp a megfelelő szemüveg kiválasztásához (x)

A tökéletes szemüveget keresed, ami nemcsak az arcod formájához illik remekül, hanem kényelmi szempontból is minden igényedet kielégíti? Ha igen, akkor érdemes minél tudatosabban hozzáállni a választáshoz. Mire figyelj oda? Mutatjuk!

1. Válassz az életmódodhoz illő keretet!

Ha rendszeresen sportolsz vagy éppen a gyerkőcök után rohangálsz, célszerű az átlagostól strapabíróbb szemüvegkeret mellett dönteni. A titánium keretek például rendkívül könnyűek és erősek, aminek köszönhetően a szemüveged tartóssága iránt soha nem kell aggódnod.

2. Fejezd ki a személyiséged!

“A szemüveg öltöztet” – tartja a mondás. Ez valóban igaz, hiszen egy szemüveg felvételével akár teljesen másnak is hathat a személyiséged a mindennapokban. Amikor az optikában a kereteket próbálgatod, tedd fel magadnak a kérdést: ez valóban én vagyok?

3. Találd meg az optimális méretet!

Amíg egy túl kicsi szemüveg nyomni fogja az arcod, addig egy túl nagy keret folyamatosan le akar majd esni rólad. Próba során tanácsos az optikus segítségét is igénybe venni, hogy biztosan az arcodhoz illő darabot választhass. Ne feledd, hogy a szemüveget valószínűleg minden nap viselni fogod, ezért mindig fordíts kellő időt a próbára.

4. Kérd ki az ismerőseid véleményét!

Persze végső soron a te döntésed, de ha bizonytalan vagy, kérd ki bátran a barátaid és ismerőseid tanácsát. Csak készíts pár szelfit a felpróbált keretekben, és kérj visszajelzést velük kapcsolatban. Így többszörösen is meggyőződhetsz arról, hogy a felpróbált keretek közül melyik is illik igazán hozzád. Ha teheted, mindenképpen kérdezd meg a szemüveget viselő ismerőseidet is.

5. Fókuszálj a kényelemre!

Végül a legfontosabb: mi mást szolgálna a szemüveged, ha nem a mindennapos komfortérzeted? Viseld azt, ami a legnagyobb kényelmet nyújtja. Ha egy szemüveg töri az orrod vagy folyamatosan lecsúszik, akkor hiába a stílusos megjelenés, hiszen teljesen tönkreteheti a napjaidat.

Itt fontos megemlíteni, hogy a szemüveged lencséihez is kérhetsz extrákat. Fényérzékenyeknek kifejezetten tanácsos UV-védő és kékfény elleni védelemmel ellátott lencséket választani, hogy még a legerősebb nyári napsütésben se kelljen hunyorognod vagy kényelmetlenül érezned magad szemeid érzékenysége miatt.

Az ideális szemüveg kiválasztása tehát nem akkora ördöngősség, mint azt sokan elsőre gondolják. Figyelj az arcod formájára, válassz a személyiségedhez illő keretet, kérd ki a többiek véleményét is, és mindenekelőtt a kényelmet tartsd szem előtt!