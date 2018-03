Új utakon járunk, avagy élet az Olajág Otthonokban (x)

Az Olajág Otthonok intézményeiben mindig történik valami. Bakancslista programunk – melyben a lakók egyedi vágyai kerülnek teljesítésre - természetesen a mai napig működik. Az eltelt időben ismét több kívánságot sikerült teljesítenünk támogatók bevonásával. A csepeli intézményünk Arany János Irodalmi Köre Nagyszalontán tett kirándulást, ahol a Csorbaleves ízével és rengeteg élménnyel gazdagodtak, de túráztunk lakói kérésre az Apátkúti-völgyben is, ahol 9 kilométert gyalogoltak a résztvevők, majd kellemesen elfáradva koccintottak az út sikerére. Hamarosan két festészetben is kiváló lakónk számára válik lehetővé az önálló kiállítás lehetősége, de szervezzük a hajózásra vágyó lakó kívánságának kivitelezését, s még sorolhatnánk.

Természetesen, ahogy az nálunk lenni szokott, ismét „új utakra indulunk” lakóinkkal. A generációs szakadék szűkítése érdekben elindítottuk és mondhatjuk, egyre nagyobb sikerrel működtetjük az Óvodai Projektünket, melynek keretében kéthetente érkeznek óvodások az intézményeinkbe, s tevékenykednek együtt a lakókkal. Közös mesélés, festés, tobozgyűjtés, séta és megannyi nevetéstől kicsorduló könnycsepp jellemzi a találkozókat, ahol idősek és gyerekek egyaránt megosztják élettapasztalataikat egymással. A kezdeményezés a törökbálinti otthonunkban indult, s immár a zuglói és a csepeli otthon falai között is gyakori a gyermeknevetés.

Elindult a Senior Akadémia is az otthonhálózatban. A Zsigmond Király Egyetem szakembereinek előadásai csupa olyan témakört boncolgatnak, mely az időseket napi szinten foglalkoztatja. Beszélünk a társas kapcsolatokról, szerelemről, de a tánc fontosságáról is időskorban, s természetesen az étkezés, számítógép, a bennünket körülvevő világ sem marad szó nélkül. Az akadémia előadásait Csepelen és Törökbálinton a helyi önkormányzat támogatásával szervezzük.

Az elmúlt időszakban számtalan fejlesztés is történt az otthonokban. Alkalmazkodva az időjáráshoz egyre több klimatizált közösségi tér áll a rendelkezésre, társalgók újulnak meg, rönkfa kerti bútorok szaporodnak, s még egy sósszobával is gazdagabbak lettünk, melyet a lakók és a dolgozók is nagyon kedvelnek. A parajdi és himalájai sóval ellátott helyiségben, a halk zene mellett néha az élet nagy dolgairól folyik a szó, néha csak csendben üldögélünk és élvezzük a só jótékony hatását.

Bátran mondhatjuk, minden fejlesztés, program, ami az Olajág Otthonokban zajlik, örömet okoz a lakóknak, hiszen minden nap kapunk egy köszönetet, egy mosolyt tőlük, s elmondják, jó velünk együtt élni!