Simicska „szakadárjai” új médiacéget alapítottak

Simicska Lajos nagyvállalkozó médiaérdekeltségeinek két egykori vezető beosztású munkatársához is köthető médiavállalkozás indult Magyar Médiaszolgáltatást Támogató Központ Nonprofit Kft. néven – tudta meg a 24.hu.

A közmédiát működtető Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) hasonló nevű nonprofit minősítésű cég egyedüli tulajdonosa az a Korda Judit, aki 2005-től 2015 tavaszáig vezérigazgatója volt a Simicska Lajos tulajdonolta HírTV-nek, valamint a szintén Simicska-érdekeltségű Mahir Press Kft.-nek is vezető beosztású munkatársa volt, de a Közlönykiadónál is fontos, vezető tisztséget töltött be. A Hír TV-től nem sokkal Orbán Viktor és Simicska Lajos emlékezetes szakítása, a sajtóban G-napként elhíresült események után távozott, így őt az iparágban az „antisimicskista szakadárok” táborába sorolják.

Az új, február végén létrejött nonprofit kft. ügyvezetését Korda arra a Györfi Áronra bízta, aki egészen 2017 utolsó negyedévéig lojális volt Simicskához, illetve egyik médiacégéhez: a Magyar Nemzetnek volt a lapigazgatója, és csak azután távozott Simicska Lajos médiavállalkozásától, hogy a nagyvállalkozó akkoriban még működő napilapjának élén Schlecht Csaba lett a főszerkesztő. (Schlecht kinevezését követően többen is távoztak a cégtől.)

Irány Erdély?

Györfire környezetében többen is úgy emlékeznek, hogy a Simicskától történő távozásakor azt emlegette, a romániai, illetve azon belül is az erdélyi médiapiacon kívánt erősíteni. Az erdélyi vonal azért érdekes, mert a Fidesz-kormány épp az év elején komoly pénzösszegeket kezdett átcsoportosítani az erdélyi médiahátországába. Az azonban egyelőre nem egyértelmű, hogy ez a cég is az erdélyi médiavásárlás miatt jött-e létre. Többször is hiába kerestük e-mailben, majd ezt követően telefonon is Györfit, ő ugyanis határozottan elzárkózott attól, hogy kérdéseinkre válaszoljon. Elértük Korda Judit tulajdonost, de ő sem nyilatkozott.

Az új cég mindössze a minimális 3 millió forint jegyzett tőkével jött létre, Budapest egyik felső kategóriás irodaházában, a Váci úton található Westend Business Centerben van a vállalat székhelye.



A cég fő tevékenységi köreként adatfeldolgozást és webhoszting-szolgáltatást jegyeztek be, de 23 további bejegyzett tevékenységük között szerepel a hírügynökségi szolgáltatás, a napilapkiadás, a könyvkiadás, az időszaki kiadvány kiadása, a kiadói tevékenység, a világháló portál szolgáltatás és a médiareklám és pr-tevékenység is.

Az idén létrehozott Magyar Médiaszolgáltatást Támogató Központ Nonprofit Kft.-t ügyvezetőként jegyző Györfi Áron egyébként egy GRFS nevű cégben is tulajdonrésszel bír a román származású Gheorghe Györfi mellett. A bt. azonban évek óta nem termel bevételt.