Újra Andy Vajna ellen ítélt a bíróság

Korábban már beszámoltunk róla, hogy januárban az Andy Vajna féle Rádió 1 hálózatot működtető Radio Plus Kft. ellenében döntött a Fővárosi Törvényszék egy védjegyoltalmi perben kért azonnali ideiglenes bírósági intézkedés kapcsán. Az ideiglenes intézkedéssel a kormánybiztos rádiós vállalkozásának az lett volna a szándéka, hogy a bíróság azonnali hatállyal tiltsa el a Békéscsabán már közel negyed évszázada rádiózó Mazán-család cégét, az Interax Kft.-t, a Rádió 1 Békéscsaba / Rádió 1 Start tulajdonosát a Rádió 1 név, valamint a radio1bekescsaba.hu internetes végződés használatától. A kormánybiztos cége szerint ugyanis a békéscsabaiak annak ellenére is védjegybitorlást követnek el a Rádió 1 név használatával, hogy ezen a néven ők már jóval azelőtt rádióztak, hogy Vajna a Médiatanács áldásával ugyancsak Rádió 1 néven kezdett rádióműsort sugározni a viharsarki városban, és Mazánék szerint ők még a Rádió 1 hálózattól kapták a névhasználati jogosultságot. Vajnáék azonban állítják, márpedig övék a Rádió 1 név, ők pedig nem adtak engedélyt a használatra.

Vajna fellebbezett, de hiába

Miután azonban az elsőfokú bíróság az év elején több együttes indok alapján elutasította Vajna cégének ideiglenes intézkedésre irányuló kérelmét, a kormánybiztos nem nyugodott be az ítéletbe, és fellebbezett a végzés ellen. Az ügy ezután a Fővárosi Ítélőtáblához került át, ám a magasabb szintű bíróságon a birtokunkba került friss végzés szerint úgy találták, hogy Vajnáék fellebbezése nem volt megalapozott, így ismét, immáron jogerősen is elutasítást kapott a Radio Plus. A bíróság annyit változtatott csupán, hogy Vajna-cége a sikertelen fellebbezés miatt csupán 100 ezer forint díjat kénytelen megfizetni, nem pedig az elsőfokú végzésben foglalt 300 ezer forintot.

Továbbra is két Rádió 1 szólhat

A legújabb végzésből az következik, hogy Békéscsabán egyelőre továbbra is két Rádió 1 működhet, a Vajna által megszorongatni kívánt régi, egyébként a legutóbbi ismert hallgatottsági adatok alapján továbbra is piacvezető helyi Rádió 1, és a Vajna-féle, a Békéscsabán csak évekkel később megjelenő, Mazán-féle Rádió 1.

A végzés azonban elvben még nem jelenti azt, hogy a bíróság később még nem foghatja Vajna pártját az ügyben, csupán az azonnali intézkedésre irányuló kérelmet utasította el, vagyis a védjegyvita miatti pernek elvben még lehet az a végeredménye, hogy Mazánék kénytelenek lesznek mégis megválni a névtől.

Vajnának folyamatosak a védjegybalhéi

A mostani per egyébként azért is érdekes, mivel a Vajna egy másik médiavállalatával tavaly év végén már elvesztett egy védjegyoltalmi pert, és a bíróság jogerősen is megállapította, hogy a Vajna tulajdonában lévő TV2 Média Csoport a védjegytörvény megsértésével védjegybitorlást követett el, amikor a konkurencia, az AMC médiavállalat tulajdonában lévő TV Paprika védjegyéhez hasonló Chili TV nevet hosszú időn át használta azonos profilú tévécsatornája kapcsán. Vajnának emiatt végül meg kellett változtatnia gasztrocsatornája nevét, mely azóta Lichi TV néven üzemel.

Vajna a Rádió 1-en eleinte Reggeli Show néven sugározott műsor kapcsán is bajba került, a bíróság ugyanis a Class FM tulajdonosának, Michael McNutt amerikai üzletembernek a kérelmére ideiglenes intézkedéssel megakadályozta, hogy ilyen néven kerülhessen adásba a Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani által készített műsor a továbbiakban, ezért egy ideje Balázsék néven jelentkezik a műsor, mely egyébként éppen a héten érkezik a Rádió 1 roadshow-ja keretében Békéscsabára.

Vajna a Marquard Media védjegye, a Joy kapcsán is komoly jogvitába keveredett, miután megpróbálta levédetni a joytv.hu internetes végződést, de az Internet Szolgáltatók Tanácsa ezt végül megakadályozta. Vajna a köztévé több évtizeden át bejáratott műsornevére, a Zenebutikra is szemet vetett, ám ezt sikerrel tette, az állami MTVA ugyanis egy idő után egy máig nem ismert tartalmú szerződést kötött a TV2-vel és megegyezett a kereskedelmi tévével.

Jogerős: Andy Vajna TV2-je védjegybitorló A TV2 kénytelen lesz megváltoztatni a Chili TV nevét, mivel a tévétársaság jogerősen is elvesztette azt a pert, melyet a TV Paprikát működtető AMC Networks indított ellene.

Kiemelt kép: Andy Vajna kormánybiztos, a Rádió 1, a TV2 Média Csoport, a Bors, a Délmagyarország, a Kisalföld tulajdonosa. Fotó: Koszticsák Szilárd, MTI