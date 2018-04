Tovább parkoltatja a Médiatanács a kínos ügyeket

A testület inkább már össze sem ül, pedig lett volna dolga.

Folyamatosan figyelik egyes médiatulajdonosok az NMHH Médiatanácsának honlapját kedd délelőttönként, amikor a grémium általában az üléseit tartja, hogy felkerült-e már a testület heti ülésének előzetes napirendje. Abból ugyanis sok mindenre következtetni lehet a testület soron következő döntéseit illetően, például hogy Andy Vajna kormánybiztos mely városban szerez újabb rádiós frekvenciát a már megszerzett több mint 30 mellé, vagy hogy mely rádióktól vesz el épp frekvenciát a testület és hoz ezzel nehéz helyzetbe. Bár régebben a napirendet már a keddi ülést megelőzően hamarabb is kitették – így bukott ki az is, hogy Vajna hogyan hekkelte meg a testület ülését az egyik pályázat során -, mostanában már mindössze néhány perccel az ülés kezdete előtt teszik közzé azt. Ezen a héten viszont hiába érkeztek a látogatók a testület honlapjára, ott nem jelent meg a napirend. Volt egy feltételezés, hogy talán egy vagy két nappal későbbre halasztották az ülést a húsvéthétfői munkaszüneti nap miatt, de a végén ez nem igazolódott be. A Médiatanács ezen a héten ugyanis úgy döntött, inkább nem ülésezik.

Pedig a testület előtt szép számban akadnak olyan ügyek, amelyekkel – ha a grémiumot foglalkoztatná, hogy betartsa a Médiatörvényt és a közigazgatási szabályokat, illetve az, hogy eleget tegyen a bírósági ítéleteknek – azonnal foglalkoznia kellene, sőt már akkor is jelentős határidő-túllépésben lenne. Van például olyan ügy is a testület előtt, ami már több mint 300 napja húzódik, és a bíróság jogerős ítélettel mondta ki a testület súlyos jogsértését, a Médiatanács mégsem lép előre, sőt a testület még a hozzá a pályázóktól beérkező hivatalos levelekre sem reagál, és eközben ül a rádiós pályázók pénzén. Persze tudja a Médiatanács is, hogy nem tudja parkoltatni az ügyeket a végtelenségig, de az országgyűlési választásokat megelőzően mégiscsak kínos lenne, ha azok után, hogy tavaly még Andy Vajna emberének cégét hozták ki győztesnek a velencei helyi rádiós pályázatban, épp a kampányban jelentenék be, hogy bocs, sztornó az egész és eleget teszünk a bíróság tavalyi ítéletének. Bár lehetett volna a dolognak egy pozitív olvasata is, hogy legalább a kormányzati ciklus végére mégiscsak helyreállították a törvényességet és legalább az olyan jogállami intézményeket mint a bíróság azért mégsem veszik semmibe. De úgy látszik, úgy érezhették, az ilyen csip-csup kis ügyekkel, hogy benn áll a rádiós pályázók pénze a médiahatóságnál, és nem tudják megkezdeni a sugárzást, bizonytalanságban tartva ezzel egy adófizető vállalkozást, ráérnek foglalkozni április 8. után is.

A Médiatanács elnökének, Karas Monikának pedig akkor is jár az 1 millió forintot bőven meghaladó állami fizetés és persze a további juttatások, ha nem is ülésezik a testület. Akkor meg minek tegye ugye. Kijár a pihenés a Médiatanács tagjainak is, hisz bizonyára végtelenül megterhelő lehet, hetente egy alkalommal beülni pár órára a testület üléseire, és találni valami ürügyet, hogy épp hogyan szabotálják a független magyar bíróságot.

Megkérdeztük egyébként a Médiatanácsot, miért maradt el az eheti ülése. Több nap után is csak annyi választ sikerült szerezni az NMHH kommunikációs osztályán keresztül, hogy

A Médiatanács ezen a héten nem tart ülést, következő ülése április 10-én várható.

A magyarázat tehát valójában: csak.

Kiemelt kép: Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke. Fotó: MTI/Komka Péter