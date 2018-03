Csúnyán benézte a TV2 programigazgatója

Interjú jelent meg ma reggel Fischer Gáborral, melyben a TV2 programigazgatója – több más fontos bejelentés, például egy új tévécsatorna elindítása és a nem túl sikeres Prime átpozicionálása mellett – megemlítette, hogy a TV2 megszerezte a Dr. Csont című sorozat jogait a következő tíz évre. Hozzátette, ez nagy veszteség a konkurenciájuknak, hiszen így a jövőben nem az eddig megszokott RTL Klubon, illetve Cool csatornán lesz látható a népszerű sorozat.

Szó szerint ezt mondta:

A versenytársnak ez komoly veszteség. Emellett sok tartalmat vesztettek, ami azt láttuk, hogy őket is meglepte, mert néhány esetben csak azért, hogy ne maradjanak teljesen tartalom nélkül képesek voltak 40-60 százalékkal is többet fizetni az utolsó pillanatban, mint amit mi ajánlottunk és ami reális a magyarországi viszonylatban. A TV2 Csoport jelenleg kikerülhetetlen a piacon, biztos vagyok benne, hogy hosszú távon a kábelportfóliónk megelőzi majd a versenytársunkét és éveken belül jelentős előnye lesz az RTL-lel szemben

Csakhogy mint azóta kiderült, az interjúban a TV2 programigazgatójától megjelent állítások tévedésen alapszanak.

Az RTL Magyarország ugyanis továbbra is rendelkezik a Dr. Csont jogaival, még nagyon sokáig, legalább 2025-ig, tehát még 7 évig.

Az interjút közlő SorozatWiki blog ma este az RTL Magyarországtól kapott tájékoztatás alapján korrigálta a TV2 programigazgatójának szavait. Azt a választ kapták, hogy idén mindössze egyetlen évad, a 4. esetében lesz jog arra, hogy más televíziós csatornán is megtekinthető legyen a népszerű sorozat. Azt ígérte a csatorna, hogy még a sorozat záró, 12. évadát is le fogja majd adni az RTL.

Mindebből az következik: a TV2 vagy úgy kötött szerződést, hogy úgy hitte, csak az övé lesznek a sugárzási jogok Magyarországon és az RTL orra elől elhappolja a műsort, miközben ezek szerint ez nem teljesen így van, vagy a programigazgató az interjú során nem volt tisztában vele, milyen jogosultságot is szerez a médiavállalat, ahol dolgozik. Akármelyik verzió is igaz, ez elég különös, és már most arra utal, hogy a Dr. Csont lehet az új, a bajuszpödörgető a két rivális tévécsatorna között, mint amilyenné A Fal és A Piramis vált. Még esetleg bevethetnék azt is, hogy a TV2 és az RTL tegye azonos időpontra a sorozatot, ahogy a két kísértetiesen hasonló vetélkedő esetében is megy.

