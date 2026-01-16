Nagyban forog az Oscar-díjas Ron Howard rendező új, Alone at Dawn című filmje Budapesten. Ősszel az egyik főszerepet játszó Adam Driver bukkant fel sorra a főváros különböző pontjain; feltűnt az újlipótvárosi Flippermúzeumban, egy forgatási szünetben pedig beült a Zeneakadémia koncertjére.

Most a film másik főszereplőjét alakító Anne Hathaway is felbukkant: az Erzsébet körúton lévő Stifler Pool billiárdszalon előtt fotózták le.

Erzsébetváros a világ közepe: Az ördög Pradát visel sztárja, Anne Hathaway Oscar- és Golden Globe-díjas színésznő épp az Erzsébet körút–Wesselényi utca sarkán forgat

– számolt be a Színes Erzsébetváros Facebook oldalán, egy olvasó által beküldött kép alapján.

Mit lehet tudni a filmről?

Az Alone at Dawn az afganisztáni háború idején játszódik, és a 2002. március 4-i takur gheri csatát dolgozza fel, amely során John Chapman, amerikai katona önfeláldozásával 23 bajtársát mentette meg. Dan Schilling és Lori Longfritz 2019-ben megjelent azonos című könyvéből adaptálták. Chapmant Adam Driver alakítja, Anne Hathaway pedig meghatározó szerepben tűnik fel a produkcióban.

A Mid Atlantic Productions korábbi közleménye szerint a forgatásra Budapesten és Székesfehérvár környékén, pontosabban a Szár-hegyi kőbányában kerül sor, amely kiváló terepet nyújt a háborús környezetet idéző jelenetekhez. A közleményben arra is figyelmeztettek, hogy a környéken élőknek érdemes felkészülniük hangos effektusokra, mert várhatóan robbantások, gépfegyverhangok és időszakos területlezárások kísérik majd a filmkészítést.