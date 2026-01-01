Kórházban szilveszterezett Pink, éjfél előtt műtötték

Szokatlan újévi posztot tett közzé saját Instagram-oldalán Pink, aki ugyan egy jókívánsággal indított, a szövegből, illetve a kapcsolt fotóból azonban kiderült, hogy egy kórházban töltötte az elmúlt év utolsó, illetve az újév első perceit.

Az énekesnő arról írt, hogy kemény volt a 2025-ös éve, de rengeteg szépség volt benne, hiszen minden nap felkelhetett az ágyból, élhette az életét, a gyermekeivel tölthetett időt, szeretett, nevetett, főzött, és táncolt, most azonban a teste felé fordult, amit rendbe kell hoznia.

A posztból kiderült, hogy nem egy plasztikai sebész kése alá feküdt:

Ez nem egy puccos arcfelvarrás, de két vadonatúj, csillogó porckorongot kapok a nyakamba. Egy új sebhelyet, új emlékeztetőt arra, hogy értékelem ezt a testet, amiben élek, és a lehető legtöbbet hozom ki belőle. […]It ülök egyedül szilveszter éjjelén egy kórházi szobában, miközben a családom boldogan snowboardozik. Tudom, hogy 2026 jobb lesz, mert ezt a döntést hoztam.