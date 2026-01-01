Ilyen volt az amszterdami templom, amit tűz pusztított el szilveszterkor

Néhány órával ezelőtt szomorú hír járta körbe a világot: röviddel éjfél után tűz ütött ki Amszterdam egy műemléki védettséget élvező templomában, a Vondelkerkben.

A tűz biztosan elpusztította a tetőszerkezetet, ami részben beomlott, a károk súlyosságára, illetve az eset kiváltó okára mostanra azonban még nem derült fény – egyes források a közelből indított tűzijátékokat emlegetik –, így kérdés, hogy megmenthetők-e az állva maradt részek, illetve a belsőépítészeti értékek legalább egy része.

A hatóságok legfrissebb közlése szerint fennáll a további omlás esélye, a főfalak pedig sérülést szenvedtek, a megmenekülés esélye tehát halvány.

A hatóságok szerint az épület már nem menthető meg, komoly szerkezeti kár is érte, így fennáll a további omlás veszélye.

Ezt részben az építész személye indokolja, hiszen Pierre Cuypers (1827-1921) a XIX. század utolsó harmadának egyik legfontosabb holland tervezője volt, aki nem szimplán csak száz templom tervcsomagját vetett papírra, de a legendás Rijksmuseum, illetve Amszterdam központi pályaudvara is az ő tehetségét dícséri.

Az 1870-es évek derekán tervezett, 1880-ra – többek közt IX. Piusz pápa, illetve Zsófia holland királyné adományainak, két lámpának, illetve egy kámeának köszönhetően – elkészült egyházi épület közel száz éven át adott otthont egy római katolikus közösségnek, aminek 1978-ban azért kellett kiköltöznie, mert az egyháznak egyszerűen nem volt pénze a teljes felújításra.

A kora legfejlettebb technológiai megoldásait hasznosító, téglaburkolatú neogótikus struktúrát 1979-ben egy befektetőnek adták el, ami ahelyett, hogy felújításba kezdett volna, hagyta tovább romlani az állapotokat. A templom egy ideig squatként, azaz foglalt házként működött, így néhányan a tulajdonos engedélye nélkül költöztek be, vagy épp hasznosították a tereket.

A Vondelkerk 1984-ben egy alapítvány birtokába került, ami a következő évben neki is kezdett a teljes felújításának. Ez sikerrel végigfutott, így a ház megmenekült, majd az elmúlt negyven évben koncertek, esküvők, konferenciák, illetve fogadások ezreinek adott otthont, míg a kapcsolt szárnyaiban irodákat alakítottak ki.

A belső részleteket az 1985-ös munkák szerencsére mind megőrizték, összhangban a műemlékvédelmi elvekkel:

A templomot korábban már érte egy katasztrófa: 1904-ben leégett az ötven méter magas tornya, amit Cuypers fia, a templomok sora mellett az amszterdami tőzsde óriását is jegyző Joseph (1861-1949) tervei nyomán állítottak helyre.