Az ausztrálok után franciák sem engednék a fiatalokat a közösségi média közelébe

Fontos bejelentést tett Emanuel Macron francia elnök: eszerint az ország vezetése gondolkodik azon, hogy tizenöt éves kor alatt betiltja a közösségi médiaoldalak használatát – írja a Guardian.

A jelenleg már törvénytervezetként létező ötlet szigorúbb lenne az ausztrál példánál, ahol nemrég a 16 év alattiak tiltását mondták ki, van azonban esély arra, hogy a 2026 elején jogi ellenőrzésre, majd a parlament elé kerülő ötlet eljut addig, hogy a 2026-os tanévkezdés idejére törvénnyé érjen.

Az ausztrál tilalom a Facebook-, a Snapchat-, a TikTok-, illetve a YouTube-hozzáférést vonja meg a fiataloktól. Franciaország ugyanezt tenné, de a mobiltelefonok középiskolákban való használatának betiltása is szóba került, így a kisebbek után a 15-18 év köztiek sem tudnák használni az eszközeiket a tantermekben.

A törvénytervezet szerint a szigorítás célja, hogy a nem megfelelő tartalmak elérésének lehetősége mellett az online zaklatást is visszaszorítsa, de a megváltozott alvási mintákat is visszaterelje az egészséges mederbe.

Európában több másik ország is gondolkodik, hogy ugyanerre az útra lép: Dánia jó eséllyel még 2026-ban megteszi ugyanezt, de Norvégiában is kezdenek kikristályosodni a tervek. A trendeket idővel talán Magyarország is követheti majd, egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a keretrendszer kialakítása, illetve a törvénybe iktatásig bejárandó út komoly kihívásokat rejt magában.