„Gyönyörű lélek volt, tele szenvedéllyel és kedvességgel” – James Ransone-tól búcsúzik Hollywood

Hétfő hajnalban, 46 éves korában meghalt James Ransone. A Los Angeles-i halottkém vizsgálata szerint a színész öngyilkosság következtében hunyt el. Felesége, Jamie McPhee egy kettejükről készült közös fotóval vett búcsút férjétől az Instagram-oldalán, a nap során pedig egykori kollégái közül is sokan megemlékeztek róla a közösségi médiában.

Sean Baker, aki a 2012-es Starlet című filmben, illetve a 2015-ös Tangerine-ben dolgozott együtt a színésszel, Instagram-oldalán egy közös képpel, illetve rövid üzenettel búcsúzott:

Nagyon fogsz hiányozni, barátom.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sean Baker (@bakermovies) által megosztott bejegyzés

A Tangerine egyik főszereplője, Mya Taylor is a közösségi médiában emlékezett meg kollégájáról.

Nyugodj békében, James Ransone. Ez nagyon fáj nekem. Olyan kedves és vicces srác volt. Segített nekem megbirkózni a hírnévvel. Mosolyával és gödröcskéivel képes volt felvidítani egy egész szobát. Olyan vicces és kedves volt, nagyon fog hiányozni. Nagyon szerettem ezt az embert

– írta.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mya Taylor (@missmyataylor) által megosztott bejegyzés

Spike Lee Instagram-oldalán köszönt el a színésztől:

Nyugodj békében, kedves testvérem

– írta, majd két közös filmjüket, a 2006-os A belső embert és a 2012-ben forgatott Red Hook Summert is megemlítette tisztelgésében.

View this post on Instagram A post shared by Spike Lee (@officialspikelee)

Madeleine McGraw, aki Ransone-nal együtt játszott a Fekete telefon két részében is, szintén megosztott egy búcsúüzenetet. „Nehéz szavakba önteni azt a mély ürességet, amit James Ransone halála óta érzek. A szívem teljesen összetört” – írta Instagram-sztorijában. „Gyönyörű lélek volt, tele szenvedéllyel és kedvességgel” – emlékezett vissza a McGraw, aki azt is felidézte, hogy az első Fekete telefon film bemutatóján a színész félrevonta őt és szüleit, és nagyon kedves, őszinte tanácsokat adott nekik, hogyan védjék meg a fiatal színésznőt ebben az iparágban.

Amikor visszatért a Fekete telefon 2-ben a cameo-szerepére, ugyanolyan alázatos és hálás volt. Izgatottan fogadta, hogy a Fekete telefon forgatásán lehetett. Beszélgettünk, nevettünk, újra kapcsolatba kerültünk, és ő pontosan ugyanaz volt: az a ragyogó, szenvedélyes ember, aki tele volt szeretettel irántam, a mestersége és a családja iránt.

Wendell Pierce, aki a Drótban és a Treme című sorozatban is dolgozott Ransone mellett, az X-en azt írta:

Sajnálom, hogy nem lehettem ott veled, testvér. Nyugodj békében, James Ransone.