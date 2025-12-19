Szinte teljesen eltűnt Józsefváros helyi védelmet élvező templomtornya, csak épp a kerületnek felejtettek el szólni a bontásról

Az idén épp tízéves Ismeretlen Budapest sorozatban korábban többször is foglalkoztunk már a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélén álló magányos templomtoronnyal, ami egy híján kilencven éve dacol már az elemekkel. Féltettük az építményt, hiszen egyrészt igen kopottnak látszott, másrészt pedig esélyt láttunk arra, hogy a köré építendő társasház miatt egyszer csak eltűnik.

Erre egészen néhány nappal ezelőttig nem látszott esély, december 11-én azonban mindenféle látható előjel nélkül, Józsefváros Önkormányzatát sem értesítve a bontásába kezdtek, sőt, az szinte teljes egészében eltűnt – annak ellenére, hogy 2023 óta helyi védelmet élvez.

De mi történt, és milyen jövő vár a területen közel négy évtizeden át működő aprócska templom utolsó emlékére? Miért érte ez meglepetésként a kerületet? És hogyan lehetne javítani az építéshatósági rendszereken?