Szinte teljesen eltűnt Józsefváros helyi védelmet élvező templomtornya, csak épp a kerületnek felejtettek el szólni a bontásról

Mohos Márton / 24.hu és Rádai Dániel
2025. 12. 19. 21:23
Mohos Márton / 24.hu és Rádai Dániel
A történet jól mutatja az építésügyben uralkodó állapotokat, végleges károkozás azonban jó eséllyel mégsem történt.

Az idén épp tízéves Ismeretlen Budapest sorozatban korábban többször is foglalkoztunk már a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélén álló magányos templomtoronnyal, ami egy híján kilencven éve dacol már az elemekkel. Féltettük az építményt, hiszen egyrészt igen kopottnak látszott, másrészt pedig esélyt láttunk arra, hogy a köré építendő társasház miatt egyszer csak eltűnik.

Erre egészen néhány nappal ezelőttig nem látszott esély, december 11-én azonban mindenféle látható előjel nélkül, Józsefváros Önkormányzatát sem értesítve a bontásába kezdtek, sőt, az szinte teljes egészében eltűnt – annak ellenére, hogy 2023 óta helyi védelmet élvez.

De mi történt, és milyen jövő vár a területen közel négy évtizeden át működő aprócska templom utolsó emlékére? Miért érte ez meglepetésként a kerületet? És hogyan lehetne javítani az építéshatósági rendszereken?

Ismeretlen Budapest

Budapest a világ egyik legszebb városa, tele izgalmas, érdekes, vagy épp szívszorító történetekkel. Sorozatunkban ezeket, illetve a főváros elfeledett épületeit, tereit és szobrait mutatjuk be.
