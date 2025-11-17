budapest díszpolgárakarácsony gergelymácsai páltarr béla
Mácsai Pál, Tarr Béla és Sebestyén Márta is Budapest díszpolgára lett

2025. 11. 17. 12:47
Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn, a főváros napján, Budapest egyesítésének 152. évfordulóján átadta Budapest díszpolgári címeit.

Az MTI beszámolója szerint díszpolgári címet kapott:

  • Lányi András író, nyugalmazott egyetemi docens,
  • Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény István Színház alapító igazgatója,
  • Saly Noémi Budapest-történész,
  • Sebestyén Márta, az UNESCO Artist For Peace címmel kitüntetett, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima díjas népdalénekes, előadóművész, az Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
  • Spiró György író,
  • és Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező.

A kitüntetés posztumusz díjazottja Lukáts Andor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, valamint Wachsler Tamás országgyűlési képviselő, államtitkár és építészmérnök.

