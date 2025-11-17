Mácsai Pál, Tarr Béla és Sebestyén Márta is Budapest díszpolgára lett

Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn, a főváros napján, Budapest egyesítésének 152. évfordulóján átadta Budapest díszpolgári címeit.
Az MTI beszámolója szerint díszpolgári címet kapott:
- Lányi András író, nyugalmazott egyetemi docens,
- Mácsai Pál színész, rendező, az Örkény István Színház alapító igazgatója,
- Saly Noémi Budapest-történész,
- Sebestyén Márta, az UNESCO Artist For Peace címmel kitüntetett, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima díjas népdalénekes, előadóművész, az Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
- Spiró György író,
- és Tarr Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező.
A kitüntetés posztumusz díjazottja Lukáts Andor, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, valamint Wachsler Tamás országgyűlési képviselő, államtitkár és építészmérnök.