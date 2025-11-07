Útépítésből jeles: több mint százezer kilométerrel nagyobb volt a Római Birodalom úthálózata, mint gondolták

Egy, a Scientific Data című folyóiratban közzétett tanulmány, illetve a hozzá kapcsolódó digitális térkép csaknem megduplázza az ókori Római Birodalom úthálózatának ismert hosszát: a friss kutatások nyomán a térképen már 300 ezer kilométernyi úthálózatot tüntettek fel – írja az MTI.

A hasonló utak utolsó nagyszabású atlasza az ezredfordulón jelent meg, az akkori kutatási eredmények mostanra azonban már jócskán meghaladottak, köszönhetően az újabb forrásoknak, és a modernebb technológiáknak.

Ezeket a levéltári dokumentumokat, történelmi feljegyzéseket, írásos emlékeket, légifotókat – köztük a második világháború éveiben, felderítési céllal készült, nemrég digitalizált darabokat–, illetve műholdfelvételeket egy régészcsoport öt hosszú éven át vizsgálta, sőt, az egykori mérföldkövek helyének felkutatásán is dolgoztak.

Az MTI híre szerint ha a tudósok egy korabeli írásos dokumentumban utalást találtak egy útra, a képek segítségével felülnézetből is alaposan elemezték a kérdéses régiót, vizsgálva a növénytakaró apró változásait, a talaj szintkülönbségeit, illetve bármiféle földmunka nyomát.

A dániai Aarhusi Egyetem régésze, a tanulmányt társszerzőként jegyző Tom Brughmans elmondta: a korábi kutatások a Birodalom voltaképpeni „autópályáira”, azaz a főútvonalakra koncentráltak, most azonban már a villákat és birtokokat összekötő mellékutakat is megpróbálták azonosítani.

Benjamin Ducke, a berlini Német Régészeti Intézet a projektből részt nem vállaló munkatársa a kétségkívül óriási munka kapcsán némi óvatosságra intett, hiszen elismerte, hogy az fontos forrás, ami utat nyit a további kutatások előtt, arról azonban nem mesél, hogy a hálózat különböző szakaszai közül melyik működött egyidőben.

A római utak hosszát a kutatók eddig 188 és félezer kilométerre becsülték, ez a szám most azonban több mint másfélszeresére nőtt, így kijelenthető, hogy a Birodalom legnagyobb kiterjedésének idején, 150 körül 300 ezer kilométernyi volt belőlük.

Az interaktív digitális térképet – Brughmans szerint egyenesen a római utak Google térképét – a csoport online is elérhetővé tette, így a tudósok, tanárok, illetve az érdeklődők szabadon böngészhetik.