„Ezt valószínűleg sose bocsátom meg magamnak” – Channing Tatum karrierje legnagyobb hibájáról

Channing Tatum a Vanity Fairnek adott interjút új, Roofman című filmje apopóján, a beszélgetés során azonban arra is kitért, mit tart karrierje legnagyobb hibájának:

azt, hogy visszautasított egy szerepet Guillermo del Toro végül meg nem valósult A szépség és a szörnyeteg adaptációjában.

A színészt éppen akkor keresték meg a lehetőséggel, amikor a Step Up-filmsorozatban megismert akkori feleségével, Jenna Dewannel éppen első gyermekük, Everly születését várták, emellett pedig egy másik projekten is dolgozott.

Olyan állapotban voltam, hogy azt gondoltam: »Nem hiszem, hogy most képes vagyok erre«. Ez volt a karrierem legnagyobb hibája, ugyanis én vagyok Guillermo legnagyobb rajongója. A szépség és a szörnyeteg című filmje elképesztő lett volna

– mondta.

A rendező adaptációja végül soha nem készült el, Guillermo helyette olyan projektekre koncentrált az elmúlt években, mint A víz érintése, amellyel 2018-ban Oscar-díjat szerzett, vagy a 2022-es stop-motion Pinokkió-adaptáció. Legközelebb Oscar Isaac ésJacob Elordi főszereplésével érkezik Frankenstein című filmje.

Tatum így nyilatkozott a rendezőről: „Ő egy igazi alkotó. Ezt valószínűleg soha nem fogom megbocsátani magamnak, de remélem, hogy egy nap fogunk még együtt dolgozni.”