Szokatlan hatósági bejárás volt a Rádió egykori területén: a lakók, illetve kerületi vezetők csak egy irodakonténerig jutottak

Július 15-én, kedden 11 órára a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatósági bejárást szervezett a Magyar Rádió egykori épületegyüttesébe (a témában írt korábbi cikkeink itt olvashatók), hogy eldönthessék: nem indultak el idejekorán a Pázmány Péter Katolikus Egyetem a területre tervezett kampuszának építési munkálatai.

Az eseményre azért volt szükség, mert június utolsó napján egy új, részleteit tekintve egyelőre ismeretlen tartalmú építési tervcsomagot nyújtottak be a hatósághoz, ennek pedig a törvény betűje szerint csak akkor lehet zöld utat adni, ha előtte a feladatra tavaly kijelölt Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal egyértelműen látja: a munkákat valóban nem kezdték el.

A bejárás kezdete előtt néhány perccel már több olyan lakó is állt a terület Múzeum utcai kapujánál, akiknek Szentkirályi úti otthona határos a hónapok óta folyó bontásokkal, remélve, hogy elsőkézből származó információkat kaphatnak a tervezett változásokról.

Erre több szempontból is égető szükség lenne, hiszen mint a szomszédban élő építésztől, Józsa Árpádtól megtudtuk: a bontás megkezdése előtt a kivitelező által 60 százalékban leválasztott, hét évtizeden át a Szentkirályi utca 29-31. kertjéhez tartozó zöldsáv sorsa továbbra is rendezetlen. A jelenleg ismert tervverzió szerint az a jövőben az egyetem pihenőkertjének részét képezné, a széle pedig mindössze három méterre lenne a legközelebbi földszinti lakások ablakaitól. Ezt a Józsa által megkérdezett szakemberek szerint csak egyféleképp lehetne megtámadni: ha a ház minden lakástulajdonosa aláírná az erről szóló beadványt. Az építész lapunknak arra is rámutatott, hogy az építési munkákra már kiírták a közbeszerzést, amit a jövőben feltétlenül át kell majd írni, hiszen az jelenleg úgy fut, hogy közben nincs is engedélye annak, amit az állam, illetve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a helyszínen 2028-ban látni szeretne.

A korábban Lázár János miniszter, illetve a józsefvárosi civilek csípős beszélgetését, illetve egy kamion elleni akciót is látott helyszínen a választókerület képviselője, Könczöl Dávid is feltűnt, akinek a kerület több munkatársával, illetve Rádai Dániel alpolgármesterrel együtt végül gond nélkül sikerült bejutnia a területre.

Az engedélyezési eljárás elindulásáról hivatalból értesített szomszédos házak lakóinak ennél jóval nehezebb dolga volt, hiszen a Kormányhivatal okosan zsonglőrködött a napokkal. A hatóság július 8-án, kedden értesítette a lakókat, hogy kérhetik a bejutáshoz, illetve az anyagokba való betekintéshez szükséges ügyféljogot. Ezt 10-én, csütörtökön többen is megtették, de a lehetőséget nem kapták meg.

Innen kezdve csak egy egyszerű matematikai műveletet kell elvégezni, hogy kiszámoljuk: ha a lakók az értesítés napján léptek volna, akkor legkésőbb 16-án, a bejárás után kapnak zöld utat, a 10-én leadott kérést pedig 18-ig kellett volna elbírálni.

A Múzeum utcai kapunál megtudtuk: jelen állás szerint csak a szomszéd házak közös képviselője, illetve azok meghatalmazottai élhetnek a bejutás lehetőségével.

Ezt a problémát dél körül sikerült abszolválni, a nehézségek azonban csak folytatódtak, hiszen a csoportot egy irodakonténerbe irányították, ahol egy pár perces munkavédelmi tanfolyamon vettek részt, majd kiderült ,hogy a lassan egy éve bontási területnek minősülő tömbbelsőbe csak S3 szintű munkavédelmi bakancsban lehet belépni.

A Kormányhivatalnak ezt nyilvánvalóan nem volt feladata biztosítani – kobakot és mellényt ugyanakkor tudtak volna adni –, arra a kérdésre pedig, hogy erre mégis hogyan lehetett volna felkészülni, a válasz egyszerű volt: a jogszabály szerint kiküldött tájékoztatóból erre lehetett volna számítani.

Ezen a tervezett kampusz területével a Bródy Sándor utcai sarkon szomszédos Andrássy Egyetem képviselője is meglepődött, akinek csak egy lehetősége maradt, hogy információkhoz jusson: a többiekkel együtt a konténerben megvárni, míg a három ügyintéző végez a 11-kor valóban megkezdett ellenőrzéssel.

A szobában kiderült: Könczöl, illete a lakók jogilag részt vesznek a helyszíni szemlén, úgy, hogy valójában semmit sem látnak, a kérdéseiket pedig akkor tehetik majd fel, ha a Kormányhivatal munkatársai befejezik a sétájukat, és sor kerül a jegyzőkönyv felvételére.

Úgy tűnt, hogy erre egy óra körül lehetőséget is kapnak, két ügyintéző ugyanis beült a lakók közé, de a Kormányhivatal osztályvezetője kijelentette: egyelőre mégsem lehet kérdezni.

15 óra 40 perckor Rádai, Józsa, illetve néhány ember még a konténerben ül, bár nemrég néhány percre kisétáltak a vitát okozó leválasztott kertig:

