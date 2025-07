Olcsóbb jegytípust vezetett be a Sziget

Olcsóbb, este 11 óra után érvényes jegyet lehet vásárolni az idei Sziget Fesztiválon – derült ki a szervezők közleményéből.

Az Éjszakai Jegy by Revolut névre keresztelt napijegy most 21 900 forintba kerül, ami mintegy 35%-kal olcsóbb, mint a forgalomban lévő normál napijegy, amellyel este 11 órától reggel 8-ig lehet a fesztivál területén tartózkodni.

A jegytípus némiképp más formában már tavaly is elérhető volt, akkor ugyanis a Revolut felhasználóknak már volt lehetőségük éjszakai jegyet vásárolni. Megkeresésünkre a szervezők elmondták, hogy idén kiterjesztették az éjszakai jegy megvásárlásának lehetőségét mindenkire, emellett az új jegytípust már elővételben is meg lehet venni.

Hozzátették, hogy az éjszakai jegy „az idén megváltozott Sziget programstruktúra okán több és változatosabb programot kínál, miután idéntől nagyobb hangsúlyt fektetünk az Sziget éjszakai programkínálatára, egyrészt a Delta District néven jelentkező új negyedünkkel, másrészt a tucatnyi, éjszaka is működő programhelyszínünkkel.“

Az említett Delta District három helyszíne lesz majd az elektronikus zenei bulik központja, benne a Yettel Colosseum immár ikonikussá vált amfiteátrumával, a látványában, fény- és hangtechnikájában is megújuló arénával, BOLT Night Stage néven, valamint egy vadonatúj helyszínnel, a The Club-bal. A Delta District a szcéna legjobbjait hozza el, pótolva ezzel az idén kimaradt Balaton Sound hiányát, sőt túl is mutatva azon. Az idei felhozatalban olyan neveket láthatunk majd este 11 után, mint Steve Angello, Boris Brejcha, Amelie Lens, Adriatique, Miss Monique, Vini Vici, Armin Van Buuren, Chris Liebing vagy The Blessed Madonna.