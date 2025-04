Végleg abbahagyhatja a filmezést Cate Blanchett

Meglepő interjút adott a Radio Timesnak Cate Blanchett, aki a beszélgetés során nem igazán akart magára színésznőként hivatkozni, hiszen eldöntötte, hogy befejezi – írja a Guardian.

A cikk szerint a színésznő hozzátette:

a családom mindig forgatja a szemét, mikor erről beszélek, de komolyan gondolom. Komolyan feladom a filmezést… Sok olyan dolog van, amit szeretnék még csinálni az életben.

Majd így folytatta:

Mindig is úgy éreztem, hogy a dolgok perifériáján vagyok, és meglep, ha valahová mégis beillek. Kíváncsisággal telve megyek bárhová, és nem várom el, hogy elfogadjanak vagy befogadjanak. Egész életemben megpróbáltam megbirkózni azzal az érzéssel, hogy kényelmetlenül érzem magam.

Blanchett a pályája során két Oscar-díjat is begyűjtött, a Blue Jasmine-ért a legjobb színésznőnek, az Aviátorért pedig a legjobb női mellékszereplőnek szánt aranyszobrot vihette haza. Ezek mellett számos fesztiválsikert is elkönyvelhetett: a Velencei Filmfesztiválon 2007-ben az I’m Not There – Bob Dylan életei, 2022-ben pedig a Tár című filmekben nyújtott alakításáért kapta meg a legjobb színésznőnek járó elismerést.