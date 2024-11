Száz éve még a költözésekről is kedves rajzos képeslapok adtak hírt

Egy költözés sosem könnyű, hiszen a nehéz bútorok az új otthonba való átcipelése (vagy átcipeltetése) önmagában is nehéz, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a törékeny holmikat, vagy épp a házikönyvtárat is össze kell pakolni, majd dobozokba és táskákba tömve eljuttatni az új helyére.

Mindezeken felül persze az sem mindegy, hogy a barátainkat, ismerőseinket, ügyfeleinket, illetve családtagjainkat hogyan értesítjük az új címről – ez a probléma nyilvánvalóan már nyolcvan, száz, vagy akár százötven évvel ezelőtt is fennállt, a művészek, illetve a grafikusokat megfizetni tudó családok pedig sokszor igen látványos megoldást találtak a megoldásra: költözési értesítőket küldtek, amin az új cím mellett sokszor a hurcolkodó embereket, az új házat, vagy annak környékét is mutató rajz is szerepelt.

A hasonló anyagokból az Iparművészeti Múzeum jókora gyűjteményt őriz, amiből most néhány példát saját Facebook-oldalukon tettek közzé.

A sorban várostörténeti oldalról egyértelműen Bayer Ágost 1933-ban készült rajza, rajta a Corvin Mozival, érdemes azonban elidőzni Vadász Endre a Budai Várnegyedet egy hegyet behálózó középkori városként mutató 1936-os munkája, Nagy Árpád kontrasztos rézmetszete (1946), vagy épp Grätzer József 1935-ben született megoldása felett is.

A teljes sor itt lapozható végig: