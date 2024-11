Majdnem minden a régi, mégsem unalmas ötödszörre a Legyen Ön is Milliomos!

Hol van ma már a Legyen Ön is milliomos, ahol egy kényelmes székben üldögélve hosszú percekig lehetett csendben (illetve idegölő zenei aláfestéssel) merengeni a válaszon, esetleg Vágó Istvánnal alkudozni, mielőtt az ember megjelölte a helyes választ? A mai palettára sokkal jellemzőbb jelenet, mikor csekély gondolkodási idő után Gundel Takács Gábor nyájasan felkéri az öt méter magas hídon álldogáló játékost, hogy legyen szíves bukósisakban ráugrani a helyesnek vélt válaszra; aztán vagy lezuhan, vagy nem

– írtuk nem is olyan régen korunk egyre vadabb kvízműsorkínálatáról. Akkor persze még nem sejtettük, hogy korai derűs nosztalgiával megemlékezni Magyarország legismertebb műveltségi vetélkedőjéről, hiszen a Legyen Ön is Milliomos! néhány hónapon belül ötödszörre is visszatér majd a képernyőinkre.

Hogy van-e még helye ennek a klasszikus, higgadt formátumnak a mai tévében, azt majd az idő eldönti, az viszont sokszor bebizonyosodott már, hogy a nosztalgiára megéri bazírozni. Ha pedig van kollektív magyar tévés ősélmény, abban szinte biztosan ott van a diabolikusan mosolygó Vágó is.

Az Egyesült Királyságból származó műsorformátum nálunk a kétezres években debütált az RTL-en, és örökre össze is forrt a vetélkedőt 2008-ig vezető, tavaly elhunyt műsorvezetővel. Pedig időközben jó néhányszor újraindult, és minden alkalommal más örökölte meg a kekeckedő kérdezői szerepet: Vágót előbb Fábry Sándor, majd Friderikusz Sándor, végül pedig, immár a TV2-őn, Gundel-Takács váltotta a műsorvezetői székben.

November 18-án aztán ötödszörre is elindult a műsor, ezúttal a sötét öltönyével és bizarr fejtartásával leginkább egy Scooby-Doo-főgonoszra emlékeztető Palik Lászlóval. Noha egyre bejáratottabb karrierút a sportújságírásról műveltségi vetélkedőre váltani, Palik korábban inkább sportrealityket vezetett, ez az első kvízműsoros szereplése.

A Legyen Ön is Milliomos! évtizedes történelme során a műsorvezetők váltakoztak ugyan, a formátum viszont nagyjából ugyanaz maradt: a versenyzők a műsorvezetővel szemben foglalnak helyet a jellegzetes, üvegpadlós színpadon, körben nézőközönség sasol. A legutóbbi évad óta már 50 millió forintot nyerhet, aki sorban, hiba nélkül válaszol 15 kérdésre. Ehhez három segítséget vehet igénybe: a négy válaszopció lefelezését, a közönség vagy egy telefonon felhívott személy segítségét és egy műsorvezetői súgást.

Az is többször előfordult már a műsor történelme során, hogy civilek helyett (vagy mellett) hírességek mérettettek meg a játékban – emlékezetes példa volt, mikor a Heti Hetes sztárjai ültek be Vágóhoz. Ezúttal is hasonló csavar dobja fel az ismert formátumot: tévésztárok, művészek és celebek érkeznek Palikhoz, méghozzá párban. Az első epizódban előbb az Ázsia Exresszből is ismert házaspár, Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv, az ő gyors lezajlású próbálkozásuk után pedig Ábel Anita és Jaskó Bálint.

Lakyék ezúttal nem sok időt töltenek a képernyőn, az olyan bemelegítő kérdések után, mint hogy milyen gyümölccsel mérgezte meg Hófehérkét a gonosz mostoha vagy hogy mit jelent a poligámia, az ötödik feadvány – hogy melyik bankjegyünkön látható II. Rákóczi Ferenc – kifog a versenyzőpároson.

Sose volt fontos a pénz

– magyarázza Dietz.

A házaspár eddigre már Palik segítségét is kénytelen volt igénybe venni a vízilabdakapusok sapkaszínét firtató kérdésnél, végül azonban üres kézzel távoznak a műsorból (már ami a nyereményt illeti), két dolog viszont már az ő rövidke szereplésük alatt kiderül: egyrészt, hogy jó ötlet párban szerepeltetni a versenyzőket, így ugyanis a műsorvezetőre sincs szükség hozzá, hogy lebeszéljék egymást a helyes válaszokról; másrészt, hogy Palik jól működik a vágói szerepben: hol kérdezősködik, hol elbizonytalanít, hol jelentőségteljesen megkérdezi, hogy a páros mindkét tagja egyetért-e a válaszban – egészen ritkán válik csak kellemetlenné ez a modoroskodás.

A játék akkor indul be igazán, amikor Lakyék tízperces szereplése után színre lép az Ábel-Jaskó páros, akik aztán ki is töltik a fennmaradó ötven percet. Ők a Hazatalálsz című sorozat forgatásán ismerkedtek össze, azóta barátok. A nyereményt a Jaskó-házaspár nemrég szükségessé vált gyerekszobájára költenék. Náluk külön szórakoztató kettejük dinamikája: Ábel négyezres fordulatszámon pörög, énekelget, hangosan gondolkozik és minden válasznál agyon stresszeli magát, míg a mindig tévés rosszfiúkat alakító Jaskó a világ legudvariasabb szomszédfiújának bájával asszisztál a pörgéshez. Ők is igénybe veszik Palik szakértelmét, ők is sportnál (hol neveztek el utcát Puskás Ferencről?), végül pedig elégedetten, ötmillió forinttal távoznak, miután bölcsen megállnak annál a kérdésnél, hogy mi látható Edvard Munch A sikoly című képének hátterében (a helyes megfejtés egyébként egy fjord).

Nézőként tehát szórakoztató ez az ismerős arcokat felvonultató, páros felállás, amivel az új évad indít, hiszen így nemcsak azt tippelgetheti az ember, hogy ő vajon tudna-e válaszolni az egyre nehezedő kérdésekre, de egyfajta közös logikázásnak, csapatjátéknak (Ábelék esetében egy borzasztó szimpatikus barátságnak) is tanúja lehet.

Nagy izgalmakat ugyan valószínűleg kár lenne ettől a műsortól remélni, bár biztos lesznek még érdekes percek, mondjuk a Tóth Gabi – Papp Máté Bence, vagy a Schobert Norbi – Rubint Réka epizódokban – a celebes bevezető után azonban visszatér majd a megszokott, civil versenyzőkkel operáló változat. Azt a könnyed szórakozást viszont, amit lassan huszonöt éve megszokhattak a Legyen Ön is Milliomos! elé leülő nézők, továbbra is megbízhatóan hozza a sorozat. A mai világban ez sem csekély teljesítmény.

A Legyen Ön is Milliomos! november 18-tól hétköznap esténként látható a TV2-őn.