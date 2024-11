Tényleg nem nőnek való vidék a karaktergyilkossággal teli kelet-európai politika?

Alig egy hete mutatták be az Elnökasszony című szlovák filmet, mely Zuzana Čaputová öt évét mutatja be, amikor a belpolitikai és globális válságok tépte Szlovákia államfője volt. Marek Šulík kamerája ott volt minden fontos eseménynél, beleshetünk a színfalak mögé, miközben azt is láthatjuk, hogyan térnek vissza a populisták a szélsőjobbal karöltve a hatalomba. A film megnyerte a cseh Jihlava Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál fődíját, és látható lesz a szerdán induló Verzió Filmfesztiválon is. Mi is megnéztük.

Nőként érvényesülni a politikában általában nem könnyű, de Európának ezen a felén különösen nehéz. Nem akármilyen elhatározás kellett ahhoz, hogy Zuzana Čaputová hat évvel ezelőtt úgy döntsön, jelölteti magát köztársasági elnöknek. Ha azt hinnénk, hogy aki követi a magyar belpolitikát, az már mindent látott, ami európai országban előfordulhat, akkor ezt kicsit gondoljuk át: Szlovákiában rabolták már el államfő fiát, illetve több kormányt is azzal vádoltak, hogy aggasztóan közel kerültek a szervezett bűnözéshez, és ez utóbbi Ján Kuciak újságíró meggyilkolásában csúcsosodott ki. A Kuciak-gyilkosság hozta el a független Szlovákia legsötétebb óráját, amikor tömegek mozdultak meg és követelték a politika megtisztítását a korrupciótól. Ez ösztönözte Čaputovát is arra, hogy belépjen az országos politikába. Marek Šulík igen hamar, még az elnökválasztási kampány idején figyelt fel a kérdésekre szokatlanul egyenesen válaszoló nőre, és meggyőzte őt, hadd kövesse kamerájával azután is, hogy Čaputovát 2019 tavaszán elnökké választották. Így készült a film, amely végigkövette a teljes elnöki ciklust, és időrendben láthatjuk a legfontosabb eseményeket a színfalak mögött. A rendező a háttérben marad, néhányszor halljuk csak kérdezni, de egyébként a képek mesélnek, csak kevés támpontot kap a néző a látottak értelmezéséhez. Čaputová eleve kritikus időszakban lépett hivatalba, hiszen a Kuciak-gyilkosság utóhatásaiba belebukott Robert Fico kormánya, de ez még semmi nem volt ahhoz képest, ami utána következett: az elnök egyetlen ciklusa alatt öt (!) miniszterelnök váltotta egymást, kormányválsággal és előrehozott választásokkal, majd Fico ellenzéke kormányra kerülve addig aprította egymást és saját magát, míg tavaly Fico vissza nem térhetett a hatalomba (a vége főcím után utólag bevágták a Fico elleni merényletet is). És ez csak a belpolitika, mert közben volt Covid-járvány, aztán kitört az orosz-ukrán háború, nyomában az energiaválsággal, Fico populistái pedig a szélsőjobbal összefogva példátlan dezinformációs és hazugságkampányt indítottak, melyben az oltásellenes, illetve orosz propagandaelemek mellett egészen alpári és személyeskedő támadásoknak is központi szerep jutott.ű A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

