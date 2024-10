Tényleg egyre korábban kezdődik a karácsonyi őrület egy brit kutatás szerint

Sokak száma már-már törvényszerű őszi felhördülést okoz, hogy még javában tart az indiánnyár, az üzletekben ezzel egyidejűleg már felbukkannak a csokimikulások és karácsonyi dekorációk. A Guardian komplett kutatást szentelt annak, hogy számszerűsített adatokkal bizonyítsák: nem az ősz marad el, hanem tényleg egyre hamarabb kezdődik a karácsonyi szezon.

A lap egyrészt a brit slágerlisták adatait vizsgálta, pontosabban azt, hogyan teljesítenek ott a karácsonyi dalok, amelyek ezen a téren látványosan törnek előre. A kutatás szerint a kilencvenes években még az volt a jellemző, hogy ha be is jutnak a karácsonyi dalok a top40-be, azt jellemzően az év utolsó két hetében teszik. Ehhez képest 2011-ben már október 23-án ott volt egy karácsonyi sláger, méghozzá Justin Bieber Mistletoe-ja, a lap kutatása szerint ennél hamarabbi listára kerülés nem volt.

Tavaly viszont más téren történt olyan, amire hatvan éve nem volt példa: nem egy, hanem két dal is bejutott meglepően korán a listákra:

a Last Christmas (Wham) és az All I Want for Christmas is You (Mariah Carey) már a november 10-i héten belépett a top 40-be – ilyen legutóbb a hatvanas években történt a szigetországban.

A lap abból is megpróbált következtetéseket levonni, mikor kerülnek a polcokra a tipikus karácsonyi ételek az egyes élelmiszerláncoknál. Ezen a téren azt vették észre, hogy idén már szeptember hetedikén fellelhetők voltak a boltokban az olyan ételek, mint a karácsonyi puding vagy a britek híres pitéje, a mince pie, ez a dátum tavaly szeptember 9., négy éve szeptember 28. volt.

Ugyancsak megnézték, mikor nyitnak a karácsonyi vásárok, amely terén a 2010-es évektől ugyancsak érdekes adatokra bukkantak: jellemzően egy héttel korábban nyitnak, mint egy évtizeddel ezelőtt: Exeterben november 15-én (2012-ben november 23.), Manchesterben pedig november 10-én (2010-ben november 18-án). A legkorábban idén a birminghami vásár nyit: november 1-én.