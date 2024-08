Mi vesz rá valakit, hogy felmásszon egy felhőkarcolóra, megcsinálni a Dirty Dancing-emelést?

Évről évre felbukkannak a hírekben egy igen veszélyes szubkultúra tagjai; vloggerek, influenszerek vagy fotósok, akik mindenféle védőfelszerelés nélkül másznak fel felhőkarcolókra vagy magas építményekre, hogy ott extrém pózokkal és gimnasztikai mutatványokkal tovább feszítsék a húrt néhány lenyűgöző képért vagy videóért. Ők a rooftopperek. A nemzetközi sajtóba rendszerint akkor kerülnek be, mikor lezuhannak.

Felhőkarcolókra felmászni nyilván illegális. Akkor is, ha az ember kívülről mássza meg az épületeket, és akkor is, ha kényelmesen felliftezik a legfelső emeletre, és onnan szökik be az üzemi területre a csúcsra vezető létrákhoz.

De hát emberek vagyunk; mióta vannak elzárt helyek, azóta vannak, akiknek ezek felderítése a szenvedélyük, és mióta vannak magas épületek, azóta akadnak, akik a csúcsaikra vágynak.

A rooftopper mozgalom az urbexből, azaz az urban exploringból (magyarul városfelfedezés) nőtte ki magát. A városfelfedezők olyan hobbikalandorok, akik elhagyatott vagy a nyilvánosság elől elzárt helyeket fedeznek fel: gyárakat, kórházakat, kastélyokat, katonai létesítményeket, pincerendszereket – vagy épp tetőket. Mindenkit más vonz ebben a szokatlan hobbiban: