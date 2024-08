Orbán Ráhel: a Balatont hosszú távon meg kell tartanunk magunknak

Sebastian Kurz korábbi osztrák kancellár és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója után röviddel, csütörtök délután Orbán Ráhel, a másfél milliárdot elégető budapesti influenszertrip főszervezője, a Tiborcz István számos luxusszállodát is kézben tartó BDPST-jének kreatívigazgatója lépett az MCC Feszt színpadára.

A Mathias Corvinus Collegium esztergomi eseményén a 444 is jelen volt, így összefoglalták a lényeget – eszerint a miniszterelnök legidősebb lánya kijelentette:

azt gondolom, hogy a Balatont hosszú távon meg kell tartanunk magunknak. Ugyanez érvényes a Fertő-tóra,

azaz hogy a magyar tengerre a fizetőképes belföldi keresletet várja, nem pedig a külföldieknek való reklámozásban látja a jövőt,

Orbán magát piaci szereplőnek nevezte, majd kijelentette, hogy a jelenlegi félállami koncepció a felsőkategóriát célozza, hiszen amint a vele egy színpadon ülő Zsidai Roy hozzátette:

a luxust érdemes megcélozni. Budapest kész, már mindenünk megvan, szállodák, szuper éttermek, csak a fizetőképes vendégeket kell ide hívnunk. Ha kicsit átalakul a mix, az ország nagyságrendekkel több bevételt tud kivenni.

Ezután az inflációról is szó esett, hiszne emiatt szorultak ki például az olaszok a saját tengerpartjaikról – mondta Orbán Ráhel, aki szerint a klímaváltozás is óriási problémát okoz, de egyben új ajtót is nyit előttünk, hiszen

a dán középosztály egy párizsi hétvége helyett akár Budapestet is választhatja.

Az európaiaknak szerinte Párizs, London és Róma helyett kellene egy secondary piacot nyújtani, de az ázsiaiak és a közel-keletiek is megfoghatók, hiszen nekik a forróság miatt mindenképp el kell indulniuk otthonról – fűzte hozzá.

A miniszterelnök lánya Magyarország még ismertebbé válását többek közt a repülőtér fejlesztésében látja, hiszen szerinte az előző tulajdonos erre szándékosan nem fektetett hangsúlyt, nehogy a szintén hozzá tartozó bécsi repülőtérnek állítson túl erős konkurenciát. Szerinte a fapadosok hegemóniáját le kell törni, emellett pedig a fiatalokra kell figyelni, akiket influenszereken keresztül lehet igazán jól elérni – hiszen sokszor ő is inkább a TikTok-videóknak hisz, ha utazni akar, mint a fizetett Google-hirdetéseknek.