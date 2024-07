Beugró zenész segíti kézműtétje óta a Neoton tagját a koncerteken

Több egészségügyi problémával is meggyűlt Baracs János, a Neoton Família Sztárjai basszusgitárosának baja az elmúlt évben: a legfontosabb, hogy a 71 éves zenészt egy évvel ezelőtt egy súlyos kézsérülés miatt operálták meg, és sajnos nem gyógyult meg maradéktalanul, emiatt egy beugró zenésszel osztják meg a basszusgitárosi feladatokat.

Rendbe jött a kezem, de nem százszázalékos. Azt a sérülést vagy hatszor-hétszer műtötték, és a bal kezemben a finom motorika már nem ugyanolyan. Tudok gitározni, de érzem, hogy már nem ugyanaz, mint régen… Ha bal kézzel meg akarok fogni valamit, például be akarom kapcsolni a feleségem nyakláncát, akkor remeg. Ott valami a műtétnél megsérülhetett

– mondta Baracs János a Blikknek, akit emiatt Patyi Sándor tehermentesít a zenekarban, vagy amikor betegség miatt le kellett mondania egy fellépést nemrég, akkor is ő ugrott be Baracs helyett. Akkor csak egy vírusfertőzés miatt esett ágynak, viszont nem sokkal korábban a szemét is megoperálták:

Hetvenegy évesen szürke hályog lett a szememen. Bevallom, rettenetesen féltem, mert ha az ember szemébe nyúlnak, az ijesztő, de nagyon jól sikerült a műtét, azóta hozzám képest a keselyű semmi

– mondta a zenész, aki 1977-ben csatlakozott a Neotonhoz, majd annak kettéválása után Csepregi Évával és Végvári Ádámmal tartott az Éva-Neotonban. 2005 óta a Neoton Família Sztárjai tagjaként koncertezik.