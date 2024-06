Budapesten koncertezik a Backstreet Boys szexuális bántalmazással vádolt tagja

Nick Carter, a Backstreet Boys legfiatalabb tagja augusztus 1-jén fellép a Vasúttörténeti Parkban. A 44 éves énekes tavaly részt vett a Backstreet Boys nosztalgiaturnéján, majd csaknem egy évtized után indult újra turnézni szólóban októberben, és a Who I Am World Tour keretében érkezik majd Budapestre is.

A kilencvenes évek elképesztően népszerű fiúcsapatával híressé vált Carternek az öccse, Aaron is valódi tinisztár volt, de aztán meggyűlt a baja a gyógyszerfüggőséggel, majd 2022-ben, 34 évesen gyógyszertúladagolásban meghalt. Nick Cartert három nő is szexuális erőszakkal vádolta meg, a keresetek szerint ezek a kétezres évek elején történtek, az énekes pedig tagadta a vádakat és válaszul beperelte a három nőt. Carter ügyvédjei egyenesen összeesküvésnek nevezték a Carter elleni vádakat, melyek nyomán állításuk szerint az énekes és a Backstreet Boys több mint kétmillió dollárt veszített.