Nyomoz a rendőrség a Vígszínházban történt baleset miatt

Nyomozást indított a rendőrség a Vígszínházban történt baleset miatt – írja a XIII. kerületi Rendőrkapitányság tájékoztatása alapján a Blikk. Ahogy mi is megírtuk, Június 21-én a Vámpírok bálja című előadás közben az egyik színész, Jegercsik Csaba leesett egy 3-5 méter magas díszletelemről. Ugyan a csuklóját eltörte és műteni kellett, de már jól van.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központjába 2024. június 21-én 21 óra 30 perckor érkezett a bejelentés, mely szerint a Vígszínházban, előadás közben baleset történt; egy színész a magasságból lezuhant. A XIII. kerületi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói a helyszínen szemlét folytattak, és az ügyben foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntett miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen

– írta a Blikknek a rendőrség.

Nem ez volt mostanában az egyetlen baleset a produkció körül: vasárnap a Blikk számolt be arról is, hogy korábban a társulat egyik háttérembere is lezuhant. Ő a csütörtöki próbán a zenekari árokba esett be, és súlyosan megsérült: a könyökét eltörte, az egyik lába pedig megrándult, egyelőre nem is tud ráállni. A hétvégi előadásokra azért a lap információi szerint, mankóval és gipszben ugyan, de vissza is tért, mivel fontos feladata van az előadásban.