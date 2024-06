Jennifer Lawrence luxusfeleséges valóságshow-ból készít krimit

Jennifer Lawrence híresen nagy rajongója az Amerikában Real Housewives címen futó valóságshow franchise-nak (nálunk a Feleségek Luxuskivitelben készült hasonló formátummal), most a főszerepet és a produceri teendőket is elvállalta egy Real Housewives-ihlette krimiben, ami jelenleg The Wives címmel fut.

Bár a legtöbb részletet egyelőre titokban tartják, annyit már tudni, hogy a forgatókönyvet Michael Breslin és Patrick Foley írja, akik a Pulitzer-díj-döntős Circle Jerk című darabot is együtt készítették. A történetre állítólag nagy hatással vannak a Real Housewives sorozatok, amelyek mindig egy adott város gazdag nőinek csoportját és drámáit követik nyomon.

A filmet az Apple Original Films vásárolta meg, a Variety szerint rendkívüli verseny közepette. Lawrence korábban már többször beszélt a Real Housewives franchise iránti rajongásáról, a 2024-es Golden Globe-gálán például azt mondta, a Real Housewives of Salt Lake City stábjának adná az Oscart a valaha volt legjobb valóságshow-fináléért.

Odaadom nekik az enyémet! Nem érdekel

– mondta Lawrence. „Megérdemlik!”

A színésznő legutóbb a Sony 2023-as Barátnőt felveszünk című vígjátékában tűnt fel, de ugyanebben az évben a Bread & Roses című dokumentumfilm producere is volt, amely afganisztáni nők életét követte nyomon a tálib hatalomátvétel után.