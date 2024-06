Készül a legendás Csillagok háborúja-paródia, az Űrgolyhók folytatása

Harminchét év után készül el folytatás a legendás Csillagok háborúja-paródiához – írja a Variety.

A főszerepet Josh Gad alakítja majd, aki elsősorban a Broadwayről (minden idők egyik legsikeresebb musicaljéből, a Book of Mormonból) és szinronszerepeiről (például ő adja Olaf hangját az eredeti Jégvarázsban) ismert. Gad produceri teendőket is ellát a filmben az eredeti filmet rendező, idén 97 éves Mel Brooks mellett. Az 1987-es, legendás vígjáték folytatását az Amazon MGM stúdió készíti. A filmet Josh Greenbaum rendezi majd (aki legutóbb a Kivert kutyák című komédiát mutatta be), Benji Samit, Dan Hernandez és Gad forgatókönyvéből. Előbbi kettő korábban olyan filmeken dolgozott már együtt, mint a Tini Nindzsa Teknőcök: Mutáns káosz, a Pokémon – Pikachu, a detektív, vagy az Addams Family 2. – Egy kicsivel galádabb a család.

A projekt egyelőre korai stádiumban van, így a cselekmény részleteit titokban tartják, az Amazon nem kívánt nyilatkozni a filmről.

Az Űrgolyhók annak idéjén nem volt átütő siker, nem sok profitot hozott, és kezdetben a kritikusok sem voltak elájulva tőle. Az elmúlt évtizedekben azonban igazi klasszikussá nőtte ki magát, így a korábban elképzelhetetlennek tűnő folytatásról is elkezdtek beszélni. Nem Gad az első, aki megpróbálkozik vele, 2013-ban a filmben Dark Helmetet alakító Rick Moranis arról beszélt, hogy már az első film megjelenése után két-három évvel felmerült a folytatás ötlete, amikor kezdett kultfilmmé válni az első rész. Akkor azonban nem tudtak megállapodni Brookssal. Az ébredő erő után aztán ismét rebesgették, hogy lesz második rész, 2016-ban a New York-i még plakátok is feltűntek Spaceballs: The Search for More Money (Űrgolyhók: Kutatás még több pénz után) címmel, ám végül ez sem valósult meg.

Brooks az utóbbi években nem először nyúl egy korai sikeréhez: 2023-ban íróként és producerként vett részt 1981-es vígjátéka, a Világtörténelem – 1. kötet folytatásának, a Világtörténelem – 2. kötetnek készítésében.

Alább az eredeti film ikonikus harcjelenete.