Nem az a kérdés, hogy őrült drága az idei Sziget, hanem hogy meglep-e ez még bárkit

Át sem kell lépni a K-hidat, hogy nyilvánvaló legyen: ha már a bolti élelmiszerek is turbófokozatban drágulnak, akkor mi lesz a Szigeten? Körülnéztünk a ma induló fesztiválon, hogy mennyiből lehet jóllakni, és milyen alternatív megoldások akadnak a költséghatékonyabb fogyasztásra.

Inkább látni se akarom az árakat

– volt a ma elrajtoló Szigeten az első, magyarul elhangzó mondat, amit a fesztiválon elcsíptem, és ebben ott volt minden, ami a magyar látogatók a fesztivál árszínvonaláról gondolnak. Ha a pizzaszelet ára és a lineup évről évre menetrendszerűen változik is, a kevés állandó dolgok egyike a tény, hogy a Sziget méregdrága. Unalomig ismételt frázis, hogy a magyar pénztárcákhoz képest hajmeresztően költséges a Sziget, ám annak tükrében, hogy az utóbbi időszakban már a sarki közért árain is rendre el lehet képedni, egyértelműen az következett, hogy az idei fesztivál árai még a kizökkenthetetlenebb látogatókat is meglepik. Egészen nosztalgikus visszagondolni, hogy egy éve a VOLT Fesztivál 1200 forintos pizzaszeletein illett hüledezni, ehhez képest az idei Szigeten már majdnem 2500 forintot kell adni a fesztiválok egyik legolcsóbbnak számító ételért, ha pedig sört is szeretnénk mellé, repoharastul ugyanennyit kell még otthagyni a virtuális pulton.

Az idén a fennállásának 30. jubileumát ünneplő fesztivál pultjainál az árakat leszámítva nem sok változás történt: az olyan vadhajtásokat leszámítva, mint a Láng-Dog – pontosan azt takarja, amit a neve sejtet – vagy a nutellás lángos, nagyjából ugyanazokat a fesztiválétkeket és italokat kínálják a vendéglátós standok, amiket egy valamirevaló fesztiváltól elvár a koncertezésben megéhező vagy megszomjazó látogató.

A Sziget-árak terén akaratlanul is a sör és az ásványvíz ára betonozódott be irányadónak, amin jól lemérheti mindenki a fesztivál drágulását, íme a bűvös számok:

egy korsó csapolt Dreherért idén 1690 forintot kérnek (de nem árt hozzászámolni a 800 forintos repoharat), egy félliteres ásványvízért tíz forint híján ezer forintot kell fizetni.

Számszerűsítve a drágulást: ugyanezért tavaly 1290, illetve 850 forintot kell fizetni, de vélhetően senkit nem lep meg az eddig is nyilvánvaló tény: még szigetes mértékkel is sokat drágult a fesztivál.

Az italokat a megszokott módszer szerint mindenhol egységáron mérik a már évek óta használt repoharas rendszerben: 800 forintért adják a három és az ötdecis poharat, 400-ért a felespoharat. Aki tehát egy korsó hideg sörrel indítaná a fesztivált, annak az első körben majdnem 2500 forinttal kell készülnie. Íme, mennyivel lesz karcsúbb az ember bankszámlája az érintéses fizetést követően:

egy korsó csapolt sör (Dreher Gold) 1690 forint,

a dobozos Dreher 1890 forint,

kézműves sör (Cecei szűretlen lager) 1990 csapolva, 1690 dobozban (0.33 l),

egy üveg cider (Kingswood) 2490 forint,

egy deci bor (Paulus rosé vagy fehér) 790 forint,

a hosszúlépés 1190, a nagyfröccs 1790, a házmester 2790 forint,

egy deci pezsgő (Szovjetszkoje Igrisztoje) 700 forint,

a röviditalok 2290 és 2990 forint közt mozognak (4 cl)

fél liter vodkaszóda 4290 forint,

fél liter ásványvíz 990 forint,

fél liter üdítő 1190 forint,

a Red Bull 1590 forint.

De van ital húszezer fölött is: az már a csütörtöki nap kora délutánján is megmutatkozott, hogy továbbra sem csökkent a lelkesedés a homokozóvödrökben mért koktélok iránt, amelyekbe két liternyi alkoholos italt töltenek átlagosan 14 ezer forintért. A Long Island Iced Tea kedvelőinek jó lesz erre még egy tízest rádobni, annak kétliteres vödrös változata ugyanis tíz forint híján 24 ezer forint, ezzel a látottak alapján a legdrágább ital a fesztiválon. De nem kell alkoholt inni ahhoz, hogy drága nedű kerüljön a poharakba: a smoothie-kat például 4500 forintos áron adják. Az olcsóbb italfogyasztás egyik alternatívája a K-hídon kívül van, a közelben található benzinkút szokás szerint nem autók, hanem emberi testek feltankolására állt át azzal, hogy padokat pakoltak ki a tankoló autók helyére, jól ráérezve arra, hogy a Sziget tőszomszédságában a benzinkúti árak is szolidnak tűnnek a fesztiválhoz képest: itt nagyjából ezer forintos áron lehet hozzájutni a dobozos sörökhöz.

A gasztrorészlegén az árakon kívül ugyancsak nem történt túl sok újítás: nagyjából ugyanazok a büfék árusítják a fesztiválétket: gyrost, tortillát, burritót, hamburgert, pizzaszeletet, tésztát és hotdogot nagyjából minden sarkon lehet kapni, de a különféle nemzetek gasztronómiáját előtérbe helyező standok is szép számmal akadnak. A tavalyi felhozatalhoz képest szembetűnő, hogy a gyorsételek mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a helyek a klasszikus reggelikre is: ezek közül a leggyakrabban melegszendvicseket árulnak, de rántotta nélkül sem kell kibírnia annak, aki a tojást részesíti előnyben egy átmulatott éjszaka után. A reggelik árai alig maradnak el a főételek áraitól: a legolcsóbb melegszendvics 3500 forint, egy tartalmasabb fogásért már 4000 forint körüli összeget kell fizetni, de aki mondjuk avokádós toasttal adna a fesztiválos urizálásnak, az ezt ötezer forintért teheti meg. A kávéstandok ugyancsak egységes áron kínálják a koffeint: a sima presszó 1050 forint, egy jegeskávéért már 1790 forintot kell fizetni.

És míg az italoknál a sör és a víz ára az irányadó, addig az ételeknél is megvannak azok az állandó fogások, amelyeken jól lemérhető a drágulás.

A már említett 2490 forintos pizzaszelet mellett 4800 forint körül kínálják a gyrost pitában, tálért akár 6-7000 forintot is elkérnek. Átlagosan 5500 forint a hamburger, 4000 forint a sajtos lángos, egy doboz tészta 4400.

A Sziget idei újítása, hogy minden büfének kell legalább egy úgynevezett budget foodot kínálnia, amelynek ára nem haladhatja meg a 2500 forintot, és teljes értékű fogásnak kell megfelelnie. Mindezzel együtt azonban senki se várjon hatalmas rántotthúsokkal megpakolt tányért olcsó menü címszó alatt, a szabály első látásra jól kijátszható egy mondjuk egy tartalmasabb sült krumplival, de vélhetően a pizza árképzésében is szerepet játszhatott a 2500 forintos határ. A péksütemények árai ugyancsak az egekben vannak: egy kürtőskalácsért 4200 forintot kérnek, az elenyésző számú, pékárura szakosodott standokon pedig 1790 forint körüli összeget ütnek fel, ha az ember enne egy kakaóscsigát.

A költséghatékonyabb fogyasztásra továbbra is az Aldi kitelepülő szupermarketje nyújt megoldást, ahol szokás szerint már a nyitás utáni órákban kígyózó sor állt. Népszerűségét tovább növeli a grillpult, ahol a boltban megvett ételeket sütik késszé a szakácsok – nem véletlen, hogy most is itt volt a legnagyobb tömeg.

Ha van türelmünk kivárni a sort, akkor nagyjából sikerülhet az a bravúr, hogy tízezer forint alatt maradjon az egy estére kilátogató fesztiválozó költése, de inkább húszezer forintos nagyságrendben kell már gondolkodnia annak, aki a büfésorokon enne és inna egy jót.

Pénzt tehát bőven kell vinni a Szigetre, a drágulással kapcsolatos ellenérzéseket viszont nem árt otthon hagyni, ha az ember nem akarja végig az árakon bosszantani magát. Egyúttal ideje végleg elfogadni, hogy a 150 ezres hetibérletek és a jelenleg 38 ezer forintért kínált napijegyek világában nem a Sziget lesz az a fesztivál, ahol érdemes még fennakadni az árakon.